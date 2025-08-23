Yeni Şafak
Edirne'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: Üç yaralı

Edirne'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: Üç yaralı

00:2723/08/2025, Cumartesi
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Edirne'de kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

B.S. idaresindeki 59 EM 850 plakalı otomobil ile G.B. yönetimindeki 34 ZG 3204 plakalı kamyonet Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



