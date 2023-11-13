Dünyaevine girmek isterken cezaevine girdi: Gelin alma sırasında kahreden olay!

Bartın'da düğün konvoyunda bir kişi tabanca ile havaya ateş açarken, araçta bulunan bir başka kişinin ise bu durumu görüntülediği anlar, olay yerinden geçen bir başka sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla jandarma şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.