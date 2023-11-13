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Dünyaevine girmek isterken cezaevine girdi: Gelin alma sırasında kahreden olay!

Burdur'da düğündeki gelin alma sırasında tabancayla ateş ederken, kazayla gelin aracını kullanan arkadaşı Halil İbrahim S.'yi yaralayan damat İsmail C. tutuklandı.

17:22 - 13/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 17:48 - 13/11/2023 Pazartesi
AA
İsmail C. (22)

İsmail C. (22)

Olay, 12 Kasım saat 15.20 sıralarında Burdur merkez Kışla Mahallesi 1. Sezer Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Askeriye köyünden Kışla Mahallesi’ne gelin almaya gelen erkek tarafı gelini evden çıkardığı esnada damat İsmail C. (22) eline aldığı silahla havaya ateş etmeye başladı.

Boynundan vuruldu

Silah tutukluluk yapınca tekrar kurmak isteyen İsmail C., o sırada silahın patlamasıyla kazayla gelin arabasının şoförü Halil İbrahim S’yi (30) boynundan vurdu.

Polis merkezine teslim oldu

Halil İbrahim S’nin araç koltuğunda kanlar içinde yığıldığını görenlerin çığlığı üzerine vurulduğunu anlayan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Damat İsmail C. olay yerinden uzaklaşırken, daha sonra polis merkezine teslim oldu.

Durumu ağır

Boynundan vurulan Halil İbrahim S. ise durumunun ağır olması nedeniyle Antalya’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen damat İsmail C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Pişmanım'

Damat İsmail C., emniyetteki ifadesinde “Tabancanın dedesinden yadigar olduğunu havaya ateş ederken tutukluk yaptığı için eliyle düzeltmek isterken bir anda patladığını, arkadaşının vurulduğunu bile ilk başta anlamadığını, pişman olduğunu” söylediği öğrenildi.




#Burdur
#Damat
#Maganda
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