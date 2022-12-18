Dünyanın dört yanından SBÜ'ye geldiler: Beyaz önlüklerini giydiler

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı birinci sınıf öğrencilerinin “Önlük Giyme Töreni”, 16 Aralık 2022 Cuma günü Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapıldı. 40’a yakın ülkeden 110 öğrencinin beyaz önlük giyme heyecanı yaşadığı törene, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat ELEVLİ, Prof. Dr. Yunus KARAKOÇ, üniversiteye bağlı fakülte dekanları, akademik personel, öğrenciler ve dünyanın dört tarafından gelen veliler katıldı.

ŞEHİTLER UNUTULMADI

Program, üniversite öğrencilerinden Elbara Hariri’nin, bir vefa borcu olarak başta Çanakkale’de şehit olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane öğrencileri, Sağlık Şehitleri ve 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm şehitlere ithafen okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

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Programın açılış konuşmasını yapan Fakülte Dekan Vekili Halime Tuba CANBAZ, konuklara fakülte hakkında bilgi vererek önlük giyen öğrencilere Tıp eğitimi ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat ELEVLİ de konuşmasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin, ulusal ve uluslararası alanda pek çok birinciliği olduğunu söyledi.

40 ÜLKEDEN SBÜ'YE GELDİLER

Programda, İran'dan Mısır'a, Pakistan'dan Azerbaycan'a kadar doktor olmak için Türkiye'ye gelen öğrenciler yeteneklerini sergiledi. Şiir, piyano ve konser performansı sergileyen öğrencilerin coşkusuna öğretmenler ve aileleri de ortak oldu.

Abdullah Yusuf, Hadis Aghayari, Osman Tuna, Şerif Salah, Moe Myint Ba Maung yaptıkları konuşmalarda, Türkiye’de eğitim almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Bir kardeşlik rüzgarının estiği programda, Rauf Haciyev, Mobina Labani, Taha Salih Huseyni, Nigar Omarova ülkelerinin önemli şairlerinin kaleme aldığı şiirleri kendi dillerinde seslendirdi.

Programda davetlilere müzik ziyafeti çeken Ekin Gökay, Harun Çağrı Altan, Emin Alperen Taş, Abdullah Yusuf Ünal, Rambod Khosravian, Görkem Başaran, Hasan Enes Beluk, Beyza Nur Işık ise müziğin evrensel olduğunu bir kez daha gösterdi.

ÖNLÜKLERİ ÖĞRETMENLERİ GİYDİRDİ

Tören, Fakülte Anabilim Dalları Başkanları, konuk dekan ve dekan yardımcıları ve öğretim üyelerince öğrencilere önlüklerinin giydirilmesi ile sona erdi. Tören sonunda tüm öğretim üyeleri ve öğrenciler sahnede toplu fotoğraf çektirerek bu anı ölümsüzleştirdi.

TÜRKİYE’DE İLK VE TEK

Sultan II. Abdülhamid Han tarafından 1903 yılında yaptırılan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binasında eğitim veren Türkiye’nin ilk ve tek sağlık temalı devlet üniversitesi olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde, Türk öğrencilerin yanı sıra yabancı öğrenciler de eğitim alıyor. 40’a yakın ülkeden öğrencinin tıp eğitimi aldığı Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi’nde; birinci sınıfta yüzde 100, diğer sınıflarda ise değişen oranlarda İngilizce eğitim veriliyor. Eğitim alan misafir öğrencilerle, hem dünyaya şifa dağıtacak hekimler yetiştiriliyor hem de ülkemizin uluslararası ilişkilerine katkı sağlanması hedefleniyor.