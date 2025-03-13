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﻿Durdurulan araçtan cephanelik çıktı: 3 şüpheli yakalandı

﻿Durdurulan araçtan cephanelik çıktı: 3 şüpheli yakalandı

08:5313/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.
Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi.

Afyonkarahisar’da yaptığımız operasyonda, birleştirildiğinde 3 bin 450 tabanca üretilebilecek tabanca gövdesi ile 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Konya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmalar sonucu; Yasa Dışı Silah İmalatı ve Silah Kaçakçılarına yönelik düzenlediğimiz operasyonda; durdurulan bir aracın içerisinde yapılan aramada; 3 bin 450 adet tabanca gövdesi ve 80 bin 790 adet silah tamamlayıcı parça ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Savcılığımızca "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" suçundan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.


#Afyonkarahisar
#Silah
#Tabanca

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