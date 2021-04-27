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Gündem Duygu Delen davasında keşif raporu hazırlandı Kazara düşmesi mümkün değil
3. SAYFA GAZİANTEP

Duygu Delen davasında keşif raporu hazırlandı: Kazara düşmesi mümkün değil

Gaziantep’te balkondan düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen Duygu Delen’in ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapan bilirkişi heyeti keşif raporunu tamamladı. Raporda, Delen’in kazara düşmesinin mümkün olmadığını aktaran heyet, Delen’in düşerken bilincinin açık olduğunu belirledi.

Haber Merkezi İHA
Duygu Delen davasında keşif raporu hazırlandı: Kazara düşmesi mümkün değil
Duygu Delen

Gaziantep’te erkek arkadaşının evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen’in (17) ölümüyle ilgili olay yerinde keşif yapan bilirkişi heyeti keşif raporunu hazırladı. Delen’in hayatını kaybettiği evin içerisinde ve düştüğü apartman bahçesinde 19 Mart’ta keşif yapan bilişim, adli tıp ve olay yeri inceleme uzmanı ile fizik mühendisinden oluşan bilirkişi heyeti, hazırladığı teknik raporu Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.

Duygu’un düşme anına ilişkin görüntülerin incelenmesi sonucunda bilincinin açık olduğunu belirleyen heyet, raporda, olayın Kaplan’ın maktul Delen’e ağır ve hakaretler ve şiddet uygulaması sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığını aktardı.

İHA

Duygu düşerken bilinci açık

Maktul Delen ile balkonun fiziksel ölçülerini karşılaştıran heyet, Delen’in dengesini kaybederek kazara aşağıya düşmesinin mümkün olmadığını tespit etti.

İHA

Delen’in düşmesini hızlanarak ve sıçrayarak ileri doğru hızlanma şeklinde değil, ilk hızsız bedenin yer çekimi etkisinde ağırlığı ile serbest düşme olarak değerlendiren heyetin raporunda, “Delen’in sağ omuz ile dirsek ve sol bacağında meydana gelen ray tipi görünümlü ekimoz şeklinde tarif edilen lezyonlar yüksekten düşme neticesinde meydana gelmiştir. Kamera kayıtlarının saniyenin 1/12 olacak şekilde yavaşlatıldıktan sonra incelenmesinde; yere yaklaşma anında Delen’in sağ elinin parmaklarının açık, sağ el ve kolunun omuza paralel halde olduğu, sol kolunun ise dirsekten bükülmüş, el parmaklarının ise açık olduğu tespit edilmiştir.

Bu görüntüler ışığında şahsın bilincinin tam kapalı olmadığı kanaatine varılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

İHA

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Olası gerçeğin anlaşılmasına yarayacak görüntü veya tanık yok

Delen’in balkondan düşmesinden önce oda içerisinde şiddet ortamı olduğunun olay yeri fotoğraflarından anlaşıldığı belirtilen raporda, “Duygu Delen’in 4. kat balkonundan kaza sonucu düşmediği tespit edilmiş olup, intihar veya atılma yönünden değerlendirildiğinde; olayın asıl cereyan tarzının bilinemeyeceği, bu bağlamda kamera görüntüsünün yalnızca yere temasa yakın ana hitap ettiği, balkondaki olayın olası gerçeğinin anlaşılmasına yarayabilecek herhangi bir görüntü ya da tanık beyanının bulunmaması nedenleriyle, olayın cerayanı ile birlikte suç kasıt ve vasfının sayın mahkemece daha sağlıklı değerlendirebileceğinden de hareketle müessif olayın; sanık Mehmet Kaplan’ın ölen Duygu Delen’e ağır hakaretler ve şiddet uygulaması sonucu ağırlıklı zorlamasına bağlı meydana geldiğine dair kanaat oluşmuştur” denildi.

Dövmüş ama itmemiş!
GÜNDEM
Dövmüş ama itmemiş!


İHA

Davanın geçmişi

Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4’üncü katından şüpheli şekilde düşerek yere çakılan Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.


Duygu Delen'in şüpheli ölümünde yeni gelişme: Olay yerinde yeniden keşif yapılacak
GÜNDEM
Duygu Delen'in şüpheli ölümünde yeni gelişme: Olay yerinde yeniden keşif yapılacak

İHA


Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak "kasten öldürme" ile "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

  • Delen’in ölümüyle ilgili davada tutuklu bulunan Mehmet Kaplan’ın yargılanmasına yarın görülecek duruşmada devam edilecek.

Duygu'nun ailesinin avukatı: Yalnızca kadın cinayeti değil burada bir çocuk cinayeti var
FOTOĞRAF 7
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Gaziantep'te, erkek arkadaşının 4'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen Duygu Delen'in (17) ailesinin avukatı Göksel Öztürkmen, Burada bir kadın cinayetinin yanı sıra bir çocuk cinayeti de var. Burada çocuğa karşı şiddet var. Çocuğa karşı gerçekleştirilen eylem söz konusu. Bunun gözden kaçırılmaması gerektiğini, olayın çocuk boyutu olduğunu düşünüyoruz dedi.
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13 Ağustos günü yaşanan olayda, Duygu Delen erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 4'nci katındaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Delen, olay yerinde hayatını kaybederken, polis Mehmet Kaplan'ı gözaltına aldı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Kaplan, 'cinsel istismar ve kasten öldürme' suçlarından tutuklandı. Duygu Delen ise ailesinin ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
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Savcılık tarafından dosyaya erişim kısıtlaması getirilen soruşturma sürerken Duygu Delen'in ailenin avukatı Göksel Öztürkmen, olayın kadın cinayetinin yanı sıra çocuk cinayeti olarak da ele alınması gerektiğini söyledi.
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Avukat Delen, Aile perişan durumda. Bakmaya kıyamadığınız evladınız, çocuğunuz menfur bir cinayete kurban gidiyor. Klasikleşen, 'öldür sonra belli imkanları da kullanarak işin kenarından sıyrıl, kaç.' İnşallah biz buna müsaade etmeyeceğiz. Gerek ben gerek diğer avukatların tek amacı bu. Duygu'nun ölümü, kamuoyunda kadın cinayeti olarak lanse edildi. Burada gözden kaçırılan bir nokta var. Burada kadın cinayeti var ancak öte taraftan 15-18 yaş arasında bir çocuk cinayeti de var. Burada çocuğa karşı bir şiddet var. Burada çocuğa karşı gerçekleştirilen bir eylem söz konusu. Bunun gözden kaçırılmamasını istiyoruz, olayın çocuk boyutu olduğunu düşünüyoruz. Çocuk demek nedir? Akli melekeleri yerine gelmemiş, kolay şekilde kandırılabilir, en ufak baskıda korkabilir, özellikle ebeveynleri konusunda tehdit edildiğinde, işte; 'Şu dediğimi yapmazsan babana bunu yaparım, şu dediğimi yapmazsan annene bunu yaparım' gibi korkutarak baskı altına almak, çocuklarda çok fazla gördüğümüz bir olay. Bir çocuğu en değer verdikleri anne- baba ile tehdit etme söz konusu dedi.
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Kısıtlılık kararı nedeniyle Adli Tıp Raporu'nu henüz alamadıklarını kaydeden Öztürkmen, Dosyada kısıtlılık var. İfadelerle ilgili olarak ulaşabildiğimiz, kısıtlılık kararı gelmeden önce, evraklar var. Kanuni hakkımız olmasına rağmen kısıtlama kararı olsa dahi, otopsi raporunun tarafımıza verilmesi lazımdı. Diğer meslektaşlarım otopsi raporunu almak için adliyede çalışmaya başladılar. Şu anda belge henüz elimize gelmedi. Ailenin bağımsız bir hekimi de bizim görevlendireceğimiz bir hekim arkadaşımız da otopsiye müdahil olsun istedik. Bunu kabul ettirdik. Hekim arkadaşımız otopsi sürecine müdahil oldu. Buna rağmen otopsi raporunun bir nüshası hekim arkadaşımıza verilmedi. Bu çocuğun daha önce karıştığı bir olayın karartıldığına dair vahim iddialar var. Ailenin bu yönde korkuları vardı. Bir nebze olsun bu korkuları giderdiğimizi düşünüyorum. Ama halen otopsi raporunu, kanuni hakkımız olmasına rağmen görmedik. Soruşturmanın selameti açısından dosyanın detayına girmek istemiyorum diye konuştu.
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Avukat Göksel Öztürkmen, Duygu Delen'in arkadaşlarının ifadelerine başvurulduğu yönünde duyumlar aldıklarını da kaydetti.
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Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül, olayla ilgili bazı kişilerin aileyi, yardıma ihtiyacı varmış gibi göstererek dolandırıcılık yaptıklarını bildirdi. Bu kişilere inanılmaması gerektiğini belirten Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Duygu kardeşimizin ölümünden sonra bazı karakter yoksunlarının 'aileye yardımcı olmak' gibi gerekçelerle dolandırıcılık yaptıkları duyumu alınmıştır. Duygu'nun ailesinin hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Aile şehrimizin hayırsever ailelerindendir. Lütfen bu kişileri polise bildiriniz dedi.
Duygu'nun ailesinin avukatı: Yalnızca kadın cinayeti değil burada bir çocuk cinayeti var
Gaziantep'te, erkek arkadaşının 4'üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen Duygu Delen'in ailesinin avukatı Göksel Öztürkmen, "Burada bir kadın cinayetinin yanı sıra bir çocuk cinayeti de var. Burada çocuğa karşı şiddet var. Çocuğa karşı gerçekleştirilen eylem söz konusu. Bunun gözden kaçırılmaması gerektiğini, olayın çocuk boyutu olduğunu düşünüyoruz" dedi.
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