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DÜZCE

Düzce'deki aramalara ara verildi

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları ve heyelanda kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarına yarına kadar ara verildi. Aramalar yarın sabah yeniden başlayacak.

Haber Merkezi AA
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması meydana geldi.
Düzce'deki su baskını ve toprak kayması meydana geldi.

Düzce'de, etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım, Uğurlu ve Melenağzı köylerinde, Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Sakarya, Eskişehir, Bursa, İstanbul illerinden gelen arama-kurtarma ekiplerinin, kaybolan 4'ü çocuk 5 kişiyi arama çalışması gün boyu sürdü.

Esmahanım ve Uğurlu köyleri ile Melenağzı'nda aramalarını yoğunlaştıran ekipler, çalışmalara yarına kadar ara verdi.

Türk Kızılay, İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE, gezici sağlık aracı ve diğer STK'lerin selzedelere yardımları sürüyor.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü yetkililerinin yaptıkları inceleme sonrası, selde kaybolan Kaplan ailesinin, molozlarla dolan evlerinde mahsur kalma ihtimaline binaen yapının yıkımı için onay vermesinin ardından yürütülen çalışmalar tamamlandı. Çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Ara verilen arama kurtarma çalışmaları, yarın sabah yeniden başlatılacak.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, önceki gün Akçakoca ilçesi Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in, bugünkü çalışmalarda da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu.

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