Ege’de temkinli normalleşme

Ege’nin iki kıyısında normalleşme ivmesi hem ‘hızlı’ hem de ‘temkinli’ işleyecek. Ticaret, turizm, denizcilik gibi pozitif gündem konularında hızlı ilerleme öngörülüyor. Siyasi ve güven artırıcı önlemler içinse iki ülkenin Ege ve Akdeniz’de yaşanan anlaşmazlıklar için karşılıklı atacağı adımlar süreci belirleyecek. Bu konuda sürecin temkinli ve yavaş ilerlemesi bekleniyor.

ERDOĞAN MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞECEK

6 Şubat depremlerinin ardından iki ülke arasında dışişleri bakanları düzeyinde artan temas 18 Eylül’de liderler düzeyine çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM zirvesinde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşecek. Liderler temasını ekimde alt düzeyde Yunanistan’da bakan yardımcıları düzeyinde siyasi istişareler ve ortak eylem planı toplantıları izleyecek.

EN KOLAYI POZİTİF SÜREÇ

Taraflar arasında diyalog düzeyi liderler seviyesine çıkarken normalleşme yol haritası da şekilleniyor. Türkiye, üç aşamalı normalleşme takviminde iki ülke arasında pozitif gündemi hızlı, siyasi ve güven artırıcı aşamaları ise daha yavaş ilerletecek. İki ülkenin pozitif gündemini denizcilik, ticaret, turizm, iletişim, iklim ve çevre sorunları gibi alanlar başı çekecek. Siyasi ve güven artırıcı önlemler içinse iki ülkenin Ege ve Akdeniz’de yaşanan anlaşmazlıklar için karşılıklı olarak atacağı adımlar, sürecin belirlenmesini sağlayacak.

Hakan Fidan Kazakistan’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazakistan’a gitti. Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu’nun davetlisi olarak Kazakistan’a resmi ziyarette bulunuyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan’ın Kazakistan’a resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Fidan’ın, ülkeyi Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nurtileu’nun davetlisi olarak ziyaret edeceği kaydedildi. Açıklamada, “Ziyaret vesilesiyle geliştirilmiş stratejik ortağımız kardeş Kazakistan’la ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır.” ifadesine yer verildi.







