Eğitim bahanesiyle sızdılar

TSK ve Emniyeti hedef alıp askeri okullar ve polis kolejlerine sızmak için yoğun çaba harcayan FETÖ, ilk eğitim yapılanmasını öğrenci evleri üzerinde kurdu. Bu kapsamda ilk evleri 1970 yılında İzmir’de açıldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, bu evler için ‘Işık Evleri’ ‘Işık Kışlaları’ gibi ifadeler kullandı. Genç ve parlak beyinler bu evlerde militanlaştırıldı.

Daha geniş kitlelere ulaşmak için yeni formül geliştiren FETÖ bu defa dershanelere ağırlık verdi. Örgütün amacı hem finansal kaynak oluşturmak, hem de örgüte eleman temin etmekti. Örgüt dershanelerle birlikte bünyesinde bulunduğu öğrenci yurtları da tasnif mekanlar olarak işlev gördü. Yurtlarda seçilen öğrenciler örgütsel eğitimin verildiği Işık Evlerine yönlendirildi.

ÇALMA BAŞLIYOR

FETÖ daha sonra eğitimde pastasını geniş tutmak için ilk okulunu açtı. 1986 yılında İzmir’de Yamanlar Koleji adı altında örgüt, çaldığı sınav sorularını öğrencilere vererek okulu başarılı gösterdi. Okulları para aklama ve yurt dışına para transferinde de kullanan FETÖ, kamuoyu tarafından bilinmeyen kamuflajlı okullar kripto FETÖ üyelerinin çocuklarını okutmaları için kullandığı ortaya çıkmıştı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan okulların birçoğunda gizli bölmeler, gizli katlar, gizli geçitler ortaya çıkmıştı. Örgütün yurt dışında açtığı okullarda da bazı ülkelerin ajanları çalışmış. FETÖ, bu okullardan mezun olan öğrencilerin bir kısmı üzerinden ilgili ülkenin toplumsal yapısına sızma faaliyetleri yürüttü.

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FETÖ, eğitim döneminde kancayı attığı öğrencilerin çoğunu orduya soktu. 15 Temmuz ihanetinin başrolünde onlar vardı.

DEŞİFRE OLMAMA PLANI

Örgüt 1975 yılında Emniyette yapılanmaya başladı. 91 yılında polis okulları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Örgüt Polis Akademisi’ne giriş sınavı sorularını çalarak kendi üyelerine verdi. Kendisinden olmayan öğrencileri baskı, iftira ve disiplin cezaları ile okuldan uzaklaştırdı. TSK’ya sızmak için de özel öğrenciler kullanıldı.

Örgüt bu öğrencilerin deşifre olmaması için hücre sisteminde yapılandı. Bu öğrenciler FETÖ dershaneleri ve örgüte ait resmi yurtlara gönderilmedi. Askeri öğrencilerle ilgilenen örgüt mensupları kod isimleri kullandı. Öğrenciler ağabeylerini kod isimleriyle tanıdı. Örgüt, TSK için yapılan sınav sorularını çalarak kadrolaşmaya hız verdi. 1986 yılında askeri lise sınav sorularını ele geçirebilecek etkinliğe ulaştı.