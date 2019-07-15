Gündem Eğitim bahanesiyle sızdılar
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Eğitim bahanesiyle sızdılar

Eğitim, proje örgüt FETÖ’nün kamuoyuna karşı taktığı ‘şirinlik’ maskesi oldu. Devlete sızmak için zeki öğrencileri ağına düşüren örgütün devasa boyutlara ulaşan maddi kaynaklarının temelinde eğitim gelirleri büyük rol oynadı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
FETÖ'nün öğrencileri ağına düşürdüğü FEM dershanesi.
FETÖ'nün öğrencileri ağına düşürdüğü FEM dershanesi.

TSK ve Emniyeti hedef alıp askeri okullar ve polis kolejlerine sızmak için yoğun çaba harcayan FETÖ, ilk eğitim yapılanmasını öğrenci evleri üzerinde kurdu. Bu kapsamda ilk evleri 1970 yılında İzmir’de açıldı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, bu evler için ‘Işık Evleri’ ‘Işık Kışlaları’ gibi ifadeler kullandı. Genç ve parlak beyinler bu evlerde militanlaştırıldı.

Daha geniş kitlelere ulaşmak için yeni formül geliştiren FETÖ bu defa dershanelere ağırlık verdi. Örgütün amacı hem finansal kaynak oluşturmak, hem de örgüte eleman temin etmekti. Örgüt dershanelerle birlikte bünyesinde bulunduğu öğrenci yurtları da tasnif mekanlar olarak işlev gördü. Yurtlarda seçilen öğrenciler örgütsel eğitimin verildiği Işık Evlerine yönlendirildi.

ÇALMA BAŞLIYOR

FETÖ daha sonra eğitimde pastasını geniş tutmak için ilk okulunu açtı. 1986 yılında İzmir’de Yamanlar Koleji adı altında örgüt, çaldığı sınav sorularını öğrencilere vererek okulu başarılı gösterdi. Okulları para aklama ve yurt dışına para transferinde de kullanan FETÖ, kamuoyu tarafından bilinmeyen kamuflajlı okullar kripto FETÖ üyelerinin çocuklarını okutmaları için kullandığı ortaya çıkmıştı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan okulların birçoğunda gizli bölmeler, gizli katlar, gizli geçitler ortaya çıkmıştı. Örgütün yurt dışında açtığı okullarda da bazı ülkelerin ajanları çalışmış. FETÖ, bu okullardan mezun olan öğrencilerin bir kısmı üzerinden ilgili ülkenin toplumsal yapısına sızma faaliyetleri yürüttü.

REKLAM

FETÖ, eğitim döneminde kancayı attığı öğrencilerin çoğunu orduya soktu. 15 Temmuz ihanetinin başrolünde onlar vardı.

DEŞİFRE OLMAMA PLANI

Örgüt 1975 yılında Emniyette yapılanmaya başladı. 91 yılında polis okulları büyük ölçüde kontrol altına alındı. Örgüt Polis Akademisi’ne giriş sınavı sorularını çalarak kendi üyelerine verdi. Kendisinden olmayan öğrencileri baskı, iftira ve disiplin cezaları ile okuldan uzaklaştırdı. TSK’ya sızmak için de özel öğrenciler kullanıldı.

Örgüt bu öğrencilerin deşifre olmaması için hücre sisteminde yapılandı. Bu öğrenciler FETÖ dershaneleri ve örgüte ait resmi yurtlara gönderilmedi. Askeri öğrencilerle ilgilenen örgüt mensupları kod isimleri kullandı. Öğrenciler ağabeylerini kod isimleriyle tanıdı. Örgüt, TSK için yapılan sınav sorularını çalarak kadrolaşmaya hız verdi. 1986 yılında askeri lise sınav sorularını ele geçirebilecek etkinliğe ulaştı.

S-400’le barışı garantiye alıyoruz

S-400’le barışı garantiye alıyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Sokağa çıkar vatanı koruruz

Sokağa çıkar vatanı koruruz

Areda Araştırma'nın 15 Temmuz anketinde çarpıcı sonuçlar çıktı.
Türkiye kahramanları anıyor

Türkiye kahramanları anıyor

Dünyada da birçok yerde etkinlik düzenleniyor.
Saraçhane destanı

Saraçhane destanı

3 yıl önce halk, İBB'nin önünde destan yazdı.
Vatanımıza bin Gülşah feda olsun

Vatanımıza bin Gülşah feda olsun

Gülşah Güler, Gölbaşı'nda şehit düşmüştü.
Geleceğimizi<br> hedef aldılar

Geleceğimizi
hedef aldılar

FETÖ'nün ihanet kalkışmasına 251 şehit verdik.
Teröre inat yatırım

Teröre inat yatırım

Türk iş dünyası yatırıma devam ediyor.
94 ülkeden FETÖ’cü istedik

94 ülkeden FETÖ’cü istedik

23 ülkede 109 FETÖ'cüyü iade aldık.

Cari açığa milli aşı

Cari açığa milli aşı
6 yaşındaki kıza taciz

6 yaşındaki kıza taciz
Ulusal törende yuhalandı

Ulusal törende yuhalandı

Havaya sarı balonlar bırakıp, Macron'u istifaya çağırdılar.
Hakkari'de<br>şehit verdik

Hakkari'de
şehit verdik

Teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerimiz şehit düştü.
İmamoğlu<br>doğru söylemiyor

İmamoğlu
doğru söylemiyor

​İBB eski Genel Sekreteri Baraçlı iddialara yanıt verdi.
Giresun'da feci kaza

Giresun'da feci kaza

Minibüs dereye uçtu: Ölü ve yaralılar var.
Sevkıyat sürüyor

Sevkıyat sürüyor

​Türkiye, tarihinin en büyük askeri yığınağını yapıyor.
Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

​Bakanlık, 3 teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.