Eğitimin merkezi Şadırvanlı Han

Bursa’nın en önemli çarşılarından biri olan Tarihi Kayhan Çarşısı’nın simgesi olan Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Restore edilerek eski ihtişamlı günlerine kavuşan tarihi yapı, öğrencilerin yeni buluşma noktası oldu. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği merkezde, akademisyenler farklı konulardaki düşüncelerini katılımcılarla paylaşıyor. Ayrıca sınavlarına hazırlanan ve ders çalışmak isteyen öğrenciler de kütüphaneden faydalanarak, tarihi mekânda verimli vakit geçiriyor.

AKADEMİSYEN SOHBETLERİ