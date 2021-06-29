Eğitimin merkezi Şadırvanlı Han

Bursa’nın en önemli çarşılarından biri olan Tarihi Kayhan Çarşısı’nın simgesi olan Şadırvanlı Han, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden hayat buldu. Restore edilerek eski ihtişamlı günlerine kavuşan tarihi yapı, öğrencilerin yeni buluşma noktası oldu. Özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği merkezde, akademisyenler farklı konulardaki düşüncelerini katılımcılarla paylaşıyor. Ayrıca sınavlarına hazırlanan ve ders çalışmak isteyen öğrenciler de kütüphaneden faydalanarak, tarihi mekânda verimli vakit geçiriyor.
AKADEMİSYEN SOHBETLERİ
- Pandemi nedeniyle tedbirli ve sınırlı sayıda gerçekleşen etkinlikler kapsamında son olarak Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahim Kozalı, ‘Modern Dönemde Dini Doğru Anlama Yöntemi Olarak Fıkıh’ konusunda, Yazar Orhan Sakin ise ‘1915 Tehcir ve Propaganda’ konulu konferans verdi. Konferansa büyük ilgi gösteren öğrenciler Şadırvanlı Han’ı gezerek, gelecek programları merakla beklediklerini söyledi. Şadırvanlı Han’ın tam anlamıyla bir eğitim ve kültür merkezi haline geldiğini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, “Şadırvanlı Han, pandemi dönemi olmasına rağmen öğrencilerimiz tarafından aktif şekilde kullanılıyor. Uludağ Üniversitesi’nde eğitim gören uluslararası öğrenciler de bu merkezden faydalanıyor. Öğrencilerimiz, bu güzel mekânda hem ders çalışıyor, hem de akademisyenler ile sohbet ediyor” dedi.