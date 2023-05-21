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El-Kaide lideri diye çobanı vurdular

Pentagon’un El-Kaide liderinin yerine bir çobanı vurduğu ortaya çıktı.

Dış Haberler
04:00 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
ABD’den operasyon fiyaskosu.

ABD’den operasyon fiyaskosu.

ABD, 3 Mayıs’ta “Suriye’deki üst düzey El-Kaide liderini öldürdüğünü” açıklamıştı. Duyurudan günler sonra, Pentagon’un El-Kaide liderinin yerine bir çobanı vurduğu ortaya çıktı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Washington Post’a (WP) konuşan ve kimlikleri paylaşılmayan iki Pentagon yetkilisi, 3 Mayıs’ta yapılan saldırıda vurulan kişinin üst düzey El-Kaide lideri olmayabileceğini söyledi. Gazeteye konuşan yetkililerden biri, “Öldürdüğümüz kişinin üst düzey El-Kaide yetkilisi olduğundan artık emin değiliz” dedi. Diğer kaynaksa “Saldırıda öldürülen kişinin asıl hedef olduğunu düşünmesek de El-Kaide mensubu olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Drone’la gerçekleştirilen saldırıda öldürülen kişinin ailesi, vurulan adamın adının Lütfü Hasan Misto olduğunu söylemişti. WP’nin iletişime geçtiği Misto’nun ailesi ve arkadaşları, 56 yaşındaki adamın çobanlık yaptığını ve El-Kaide’yle bağlantısı olmadığını savundu. Buna ek olarak Misto’nun duvar ustası olarak çalıştığı da öne sürüldü.



#ABD
#El-Kaide
#Suriye
#Washington Post
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