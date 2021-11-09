Eldivan Belediye Başkanı 'makamında mahkeme kurdu' iddialarına yanıt verdi

Eldivan Belediye Başkanı Mustafa Lafcı, kendisi hakkında sosyal medyada yayılan ve ulusal basında da yer bulan iddiaları yalanladı. Makam odasında özel mahkeme kurup bir vatandaş ile ailesini kovduğu iddia edilen Lafcı, şahsın ilçeden gitmeyi kendisinin istediğini dile getirdi.

"Ailenin de daha fazla zarar görmemesi amaçlandı"

Olayın, S.Y. isimli şahsın eşi ile birlikte çekmiş olduğu cinsel içerikli görüntüleri internet ortamına yüklemesi üzerine geliştiğini belirten Lafcı, açıklamasında "Toplumun ve esnafın ahlaki yapısını, toplumun birlik ve beraberliğini korumak için yaklaşık bin yıl önce kurulmuş Ahilik kültürünün bir uzantısı olan Yaren Kültürü ise halen ilçemizde dimdik ayaktadır. Bu nedenle Yaren Başağalarımız, ilçemiz esnaflarının neredeyse tamamı ve ilçemizin önde gelen vatandaşları bu konuda S.Y. ve ailesinin daha fazla zarar görmemesi, halk tabanından gelecek fevri hareketlerin önlenmesi için kişinin Eldivan’dan uzaklaştırılması gerektiğini düşündüklerini, hep birlikte belediyemize gelerek tarafımıza bildirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

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Lafcı'nın basın açıklamasının tamamı şöyle:

"Ulusal ve yerel basında yer alan Eldivan Belediyesi ve şahsım hakkındaki birtakım yalan ve çarpıtma haberler sebebiyle bu basın açıklamasını yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Her şeyden önce belirtilmelidir ki yapılan haberlerin gerçeklerden ve içerikten uzaklaştırılarak “AK Partili Başkan özel mahkeme kurarak yurttaşı şehirden kovdu” gibi başlıklarla servis edilmesi dahi tek başına basındaki haberlerin ne derece tarafsız habercilik anlayışından uzak ve kötü niyetli olduğunu ortaya koymaktadır. Söz konusu haberlerle habercilik yapılmamakta bilakis çirkin ve çarpıtma dolu ifadelerle kirli bir siyaset yapılmaktadır. Bu sebeple habercilerin yerine getirmedikleri halkı aydınlatma ve doğrulara ulaştırma görevini işbu açıklama ile tarafımızın ifa etmesi gerekmiştir.

Olay, ilçemizde belediyemizden kiraladığı dükkânda kırtasiyecilik yapan S.Y. isimli şahsın eşi ile birlikte çekmiş olduğu cinsel içerikli ve yayımlanması Türk Hukukuna göre yasak olan ve suç teşkil eden görüntüleri internet ortamına yüklemesi veya internet üzerinden çeşitli saiklerle başkaları ile paylaşması üzerine gelişmiştir.

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'Yaren Başağaları belediyeye bildirdi'

Söz konusu cinsel içerikli en ufak tabirle mide bulandırıcı nitelikteki görüntüler S.Y.’nin beyanına göre başkaları tarafından internet ortamında kamuya açık şekilde yayımlanmış ve videolar tüm ilde elden ele dolaşır hale gelmiştir. Bunun üzerine Eldivan halkı da yüz yıllardır canı pahasına sahip çıktığı dini ve ahlaki değerlerine aykırı bu davranışla anılmaktan dolayı ciddi manada rahatsız olmuştur. Toplumun ve esnafın ahlaki yapısını, toplumun birlik ve beraberliğini korumak için yaklaşık bin yıl önce kurulmuş Ahilik kültürünün bir uzantısı olan Yaren Kültürü ise halen ilçemizde dimdik ayaktadır. Bu nedenle Yaren Başağalarımız, ilçemiz esnaflarının neredeyse tamamı ve ilçemizin önde gelen vatandaşları bu konuda S.Y. ve ailesinin daha fazla zarar görmemesi, halk tabanından gelecek fevri hareketlerin önlenmesi, ilçe halkının kırtasiyecilik yapan ve eşiyle birlikte cinsel görüntülerini çekip her ne sebeple olursa olsun başkaları ile paylaşan bu kişiyle eşlerinin, çocuklarının ve ilçede eğitim gören Eldivan’a emanet edilmiş öğrencilerin muhatap olmaması için kişinin Eldivan’dan uzaklaştırılması gerektiğini düşündüklerini, hep birlikte belediyemize gelerek tarafımıza bildirmişlerdir.

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Bu olayın öncesinde ise belediyemize birikmiş kira borçlarını ödemeyen S.Y. için tarafımızca noter vasıtasıyla ihtar çekilmiş ve sözleşme gereği dükkânın tahliyesi için kendisine süre verilmiştir. Bu günün ertesinde ise ilçe halkının böyle bir taleple belediyemize başvurmaları üzerine S.Y. isimli şahıs haberde yer alan ifadelerinin tam tersine hiçbir tehdit ve cebir kullanılmaksızın belediye binamıza davet edilmiş, kendisi de hür iradesi ile haberde yer alan videonun çekildiği toplantıya katılmıştır. Zaten basına yansıyan videodan da anlaşılacağı üzere ne şahsım adına ne de belediyemiz adına suç unsuru taşıyacak hiçbir beyan veya hareket S.Y. isimli şahsa karşı gösterilmemiştir. Böyle bir hareketin tarafımızca gerçekleştirilmesi dahi düşünülemez. Şahıs eğer kendisine karşı herhangi bir hukuk dışı eylemin şahsım veya başkaları tarafından gerçekleştirildiğini düşünüyorsa yargılama erkini Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile teminat altına alınmış bir şekilde, güçler ayrılığı ilkesinin bir uzantısı olarak Türk Milleti adına tekelinde bulunduran Yüce Türk Mahkemelerine başvurmakta özgürdür.

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'Taşınmak istediğini kendisi beyan etti'

Açık yürekle söylemek gerekir ki videodan da anlaşıldığı üzere şahıs basında yer alan ifadesinin aksine bilakis kendisi dükkânı zaten tahliye edeceğini ve ilçeden taşınmak istediğini kendisi beyan etmiştir. Bunun üzerine S.Y. isimli şahıs şahsi eşyalarını teslim aldıktan sonra kırtasiye malzemelerini koyacak yeri olmadığı için geçici olarak dükkânda kalmasını rica etmiş ve bu isteği tarafımızca olumlu karşılanmıştır. S.Y. şahsi eşyalarını teslim aldıktan sonra resmi tutanakla birlikte kiracısı olduğu belediyemize ait olan dükkânın anahtarlarını belediyemiz yetkili personeline teslim etmiştir. Bunun üzerine belediyemizce dükkan kapandığı için gerekli işlemler yapılmış ve S.Y.’ye ait malların muhafazasının sağlanması, bu haberler gibi olası iftiraların peşinen önüne geçilmesi için dükkana ait anahtar belediyemiz personelince değiştirilmiştir.

'Hiçbir tehdit veya baskı uygulanmadı'

Tüm bu açıklamalarımızdan anlaşılacağı üzere yanlı ve kötü niyetli haberler neticesinde haksızlığa uğrayan taraf şahsım, belediyemiz ve kendini halka hizmete adamış partimiz olmuştur. Zira milletimizin gelenek ve göreneklerinden, Ahi-Yaren kültüründen dahi bihaber derecede cahil olan kişilerce bu süreç çarpıtılarak videoda yer alan toplantı bir özel mahkeme gibi halka empoze edilmiş, S.Y.’ye karşı herhangi bir tehdit, cebir veya baskı uygulanmamasına rağmen şahsıma karşı bu yönde itham ve iftiralarda bulunulmuştur. Bu sebeple gerek videoda yer alan kişilerin rızası olmaksızın ve yüzleri gizlenmeksizin S.Y.’nin ve masum çocuklarının insanlık onuru düşünülerek kamuya kapalı bir ortamda yapılan toplantı görüntülerinin kamuya açılarak kişilik haklarının ve kişisel verilenin ihlal edilmesi, haberde yer alan hakkımızdaki itham ve iftiralar ile asılsız haber sebebiyle sosyal medyada şahsım ve ilçemiz hakkında başlatılan linç kampanyası ve edilen hakaretlerle ilgili olarak Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığına ve sayın Türk Mahkemelerine tarafımızca başvurulacak ve ilgili süreç takip edilecektir. Ayrıca S.Y.’nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmanın aydınlatılması noktasında da kurumumuz ve halkımız her türlü desteği vermeye hazırdır ve bu sürecin de takipçisi olunacaktır. Bu konunun aydınlatılması noktasında Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığına ve kıymetli kolluk personeline olan güvenimiz tamdır.

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Son olarak, gerek Eldivan halkımız gerek Eldivan Belediyemiz tarafından yarenler ve şehitler diyarı Eldivan’ın ahlaki ve toplumsal temizliğine, güzelliğine halel getirecek her harekete karşı Türk Hukukunun çizdiği sınırlar içerinde sonuna kadar mücadele edileceğini önemle kamuoyuna bildiririz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bağımsız Türk Mahkemeleri varken özel mahkemeler kurmak isteyen tek güruhun ise ancak bölücü terör örgütü ve yardakçılarının olabileceğini, bu güruha karşı ise Türk milli varlığından ve inancımızdan güç alarak sonuna kadar her zeminde mücadele edeceğimizi de saygı ve önemle Türk kamuoyunun dikkatine sunarız."