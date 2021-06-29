Gündem Elmalı davasında anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki yağıyor Bakanlıktan açıklama geldi
ANTALYA

Elmalı davasında anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki yağıyor: Bakanlıktan açıklama geldi

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan annenin ve çocukların üvey babasının adli kontrolle serbest bırakıldı. Sosyal medyada #ElmalıDavası etiketiyle yapılan paylaşımlarda duruma tepki yağıyor. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da açıklamada bulundu. Bakanlık yaptığı açıklamada, her iki çocuğun da psikolojik destek aldığını belirterek "Sanıkların tutuklanması talebinde bulunuldu. Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elmalı davası nedir? Anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki yağıyor: Bakanlık harekete geçti
Küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı.

Antalya'da cinsel istismara uğrayan iki kardeş için sosyal medyada #ElmalıDavası etiketiyle binlerce paylaşım yapılarak sanık anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki gösteriliyor.

6 Ocak 2021'de gerçekleşen üçüncü duruşmada kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A., yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce tahliye edilmişlerdi.

Bakanlıktan açıklama

Aile Bakanlığı, Antalya Elmalı’da iki çocuğun istismar edilmesi olayıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada,

"06.05.2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine konu kolluk güçlerine intikal ettirilmiştir. İlk görüşmenin Çocuk İzlem Merkezimizde yapılmasının ardından çocuklarımıza psikososyal destek verilmeye başlanmıştır.

Yargılama sürecinin başlaması ile birlikte Bakanlığımız davaya müdahil olmuştur. 16.10.2020 tarihinde gerçekleştirilen ilk duruşmada anne ve üvey baba tutuklanmıştır.

05.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen üçüncü duruşmada sanıkların tahliyesine karar verilmiş, Bakanlığımız avukatları karara itiraz etmiştir.

05.03.2021 tarihinde gerçekleştirilen duruşmada Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebinde bulunmuştur.

21.05.2021 tarihindeki duruşmada ise Bakanlığımız avukatları sanıkların tutuklanması talebini yinelemiştir.

Bu travmatik süreçte çocuklarımızı ihtiyaç duydukları sosyal hizmet modellerimiz ile desteklemeye devam ediyoruz.

Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için devam eden hukuki süreçte çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek Bakanlığımızca yakın takibimizi sürdüreceğiz."

İki kardeşin resimlerle anlattığı cinsel istismar iddiasında anne ve üvey babaya tahliye
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İki kardeşin resimlerle anlattığı cinsel istismar iddiasında anne ve üvey babaya tahliye

Elmalı davası nedir?

Korkunç olay, geçen yıl haziran ayında Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S'nin ihbarıyla ortaya çıktı. O dönem 6 ve 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını iddia etti. Eski gelini Merve A. ve eşi Rahmi A. ile gelininin erkek arkadaşlarından şikayetçi oldu.

Adli tıp raporuyla kanıtlandı

Koruma altına alınan iki çocuk, üvey babası Rahmi A. ile iki kişinin kendilerine istismarda bulunduğunu anlattı.

İfadesinde anne ve babasının ayrıldığını söyleyen G.E.G., annesi Merve A.’nın Rahmi A. ile evlendiğini, ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu söyleyerek, geçen yıl üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine istismarda bulunduğunu anlattı.

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G.E.G. başından geçen olaylarla ilgili annesi Merve A., üvey babası Rahmi A. ve dayısı S.’den şikayetçi olduğunu ve ağabeyiyle kendisine çok acı çektirdiklerini anlattı.

Savcıya ifade veren ağabey İ.E.G. ise anneannesinin Finike’deki evinde kaldığı 7-8 aylık süreçte oklava ve şarj kablolarıyla dövüldüğünü söyledi. İ.E.G., üvey baba Rahmi A., M. ve dayısı S’nin kendisinin özel bölgelerine dokunduğunu söyledi.

  • Çocukların cinsel istismara uğradığı adli tıp raporuyla kanıtlandı.

İstismarı resimle anlattılar

Küçük kız ve ağabeyi başlarına gelenleri deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Bu resimler de soruşturma dosyasına girdi.

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"Çocuklar yalan söylüyor" dediler

Yürütülen soruşturma kapsamında anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A. tutuklanırken, olaya ilişkin davanın üçüncü duruşması 6 Ocak günü Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davanın üçüncü duruşmasında sanıklar suçlamaları kabul etmedi.

Merve A., ifadesinde, “Çocuklarımın dolduruşa gelerek yalan beyanda bulunduklarını düşünüyorum. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum” dedi.

Rahmi A. da “Çocuklara biz bir şey yapmadık. Suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Bu aşamada tahliyemi ve beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Serbest bırakıldılar

Mahkeme heyeti sanıklar Merve A. ve Rahmi A’nın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

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