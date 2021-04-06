Emekliler cuntasına muvazzaf sorgusu

Milli iradeyi hedef alan 104 emekli amiralin darbe kokan Montrö bildirisinin arka planının deşifre edilmesi için yargı harekete geçti. 104 emekli amiralin Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükumeti hedef alan gece yarısı bildirisiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan re’sen soruşturma çerçevesinde planlayıcılar gözaltına alındı.

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SUÇ İŞLEMEK İÇİN ANLAŞMA!

TCK’nın 316. maddesinde düzenlenen “Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen talimat yazılarında, bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet yürüten isimlerin tespit edilmesi istendi.

HAZIRLAYANLAR TESPİT EDİLDİ

Titiz bir çalışma yürüten Emniyet, bildirinin hazırlanmasında aktif rol alan 14 ismin açık kimlik bilgileri ve adres bilgilerini savcılığa bildirdi. Şüpheli amirallerin 10’unun İstanbul’da, 2’sinin Kocaeli’de 2’sinin de Ankara’da ikamet ettiği belirlendi. Bunun üzerine Ankara Başsavcılığı, şüphelilerden 10’u hakkında gözaltı kararı verdi.

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DELİLLERİN YOK EDİLMESİNE ÖNLEM

Ankara Başsavcılığı’nın talimat yazısında, “Söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif olarak faaliyet göstererek imza listesinde yer alan diğer kişiler tarafından imzalanmasını sağlayan 10 şüphelinin, üzerlerine atılı suçun niteliği ile delillerin yok edilmesinin önüne geçmek ve varsa başka şüphelilerin de ivedilikle tespit edilmesini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunması nedeniyle gözaltına alınmalarına karar verilmiştir” denildi. Talimat yazısında, şüphelilere yöneltilen suçlamanın “toplu işlenen suç” olması nedeniyle haklarında 4 günlük gözaltı süresi verildiği de kaydedildi.

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LİSTENİN BAŞI DA GÖZALTINDA

Şüphelilerin tamamı eş zamanlı olarak başlayan operasyonla gözaltına alındı. Söz konusu 10 emekli amiralin arasında Ergun Mengi de bulunuyor. Şüpheli Mengi’nin adı listenin başında olduğu için “cuntancıların başı” olarak da nitelendiriliyordu. Yine Reyhanlı katliamının emrini veren THKP/C Acilciler Grubu elebaşı Mihraç Ural’la fotoğrafı ortaya çıkan Türker Ertürk de gözaltına alındı.

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Bildiriye gelen tepkilerin ardından “Açıklama yapmak anayasal hakkımız” şeklinde açıklamalar yapan emekli Koramiral Kadir Sağdıç da gözaltındaki isimler arasında. Gözaltına alınan diğer şüpheliler de şöyle: Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Turgay Erdağ ve Ali Nadi Ünsal.

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4’Ü İFADEYE ÇAĞRILDI

Savcılık, şüpheli listesinde yer alan 4 emekli amiral hakkında ise yaş durumları nedeniyle gözaltı kararı vermedi. Adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılan söz konusu şüphelilere 3 gün içerisinde ifade vermeye çağrıldı. Bu isimler şöyle: Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat.

Alaettin Sevim

Atilla Kıyat

Yurt dışı ve muvazzaf bağlantısı araştırılıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturmanın ayrıntıları da belli oldu. Soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurt içi ve yurt dışındaki bağlantıları araştırılıyor. Bildiriyi hazırlayan şüphelilerin, görevde olan muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dışında diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığının da araştırıldığı belirtildi. Öte yandan, bildiriye imza için başka kişilere de baskı yapılıp yapılmadığı hususunun da mercek altına alındığı kaydedildi.

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Cem Gürdeniz

Hakan Eraydın

Bülent Olcay

BUNLAR SORULACAK

Bildirinin başlığı, kullanılan dil ve yayımlanma saatinin daha önce yayımlanan muhtıralarla benzerlik gösterdiğine dikkat çekiliyor. Bu kapsamında gözaltındaki şüphelilere bildirinin hazırlanma sürecinden, içeriğinden, yayınlanacağı tarihten ve saatten haberdar olup olmadıkları, bildirinin hangi amaçla hazırlandığına ilişkin sorular sorulacağı ifade ediliyor. Şüphelilerin ifadeleri ve dijital incelemelerin ardından soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.

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Turgay Erdağ

Kadir Sağdıç

LOJMAN VE KORUMA HAKLARI İPTAL EDİLDİ

Darbe imalı açıklamayı imzalayan emekli amirallerin hakları elinden alındı. Gece yarısı yayınlanan darbe imalı bildiriyi imzalayan emekli amirallerin lojman ve koruma hakları iptal edildi.

Dijital veriler mercek altında

Savcılığın talimat yazısında tüm şüphelilerin belirlenen adreslerinden saat 6.00’dan itibaren geçerli olmak üzere, ikamet ve iş adreslerinde, müştemilatlarında, varsa taşıtlarında arama işlemi yapılması, tespit edilen suç unsurlarına el konulması istenildi. Aramalarda el konulacak bilgisayar, cep telefonu, tablet, USB bellek, hard disk, kamera görüntüleri gibi dijital materyaller üzerinde arama ve inceleme yapılabilmesi dijital veriler içeren bu materyallerden kopya çıkarılarak, metin haline getirilmesi talimatı verildi.

Ergun Mengi

Atilla Kezek

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