​Emine Erdoğan: Doğayı kadınlar kurtarır ​​

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, kadınların iklim değişikliğiyle mücadelede son derece etkin aktörler olduğunu belirterek, “Doğanın bozulmasından ve olumsuz çevre koşullarından tüm dünyada en çok kadınlar etkileniyor. Ama aynı anda fırsat verildiğinde doğayı kurtaracak olan da yine kadınlardır” dedi. Turkcell, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde İstanbul’da dün düzenlenen Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin İklim Fikir Maratonu Ödül Töreni’nde konuşan Emine Erdoğan, kadınların teknoloji dünyasına “tasarlayanlar” olarak katılması için uzun zamandır büyük emek verildiğini dile getirdi. Erdoğan, bu çabanın meyvesini güzel bir gelecek olarak toplayacaklarına inandığını söyledi.

PROJE SAYISI UMUT VERİCİ

Emine Erdoğan, “Yüzlerce kadınımız, fikrini teknolojiyle birleştirerek, iklim değişikliğine çözüm üretmiş. Yenilenebilir enerjiden atık yönetimine, karbon ayak izinden sürdürülebilir tarıma kadar birçok başlık çalışılmış. Derece alan, almayan tüm proje sahiplerini canı gönülden tebrik ediyorum. Kadınlarımızın yarışmaya gönderdiği bunca proje beni ümitvar kıldı. Kadınlar, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevredeki hayati rollerinin farkına vardıkça dünyanın günden güne iyileşeceğine inanıyorum” dedi.

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GERİ KAZANIMIMIZ ARTIYOR

Küresel ortalama sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılmasının tüm insanlık için kırmızı çizgi olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefini ilan ettiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “2023’te sıfır atığı tüm Türkiye’de yaygınlaşmış hale getirmeyi hedefliyoruz. Uygulamanın başladığı 2017 yılından bugüne kadar yaklaşık 24,2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı. Geri kazanım oranımız yüzde 22,4’e çıktı. Ücretli plastik poşet uygulamasıyla bugüne kadar 354 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. Tüm bunlar, ülkemizin ve dünyanın geleceğine büyük yatırımlardır.”