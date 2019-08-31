Gündem Emine Erdoğan Salda Gölünde incelemelerde bulunacak
BURDUR

Emine Erdoğan Salda Gölü'nde incelemelerde bulunacak

Emine Erdoğan Salda Gölü'nde incelemelerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2 Eylül'de Salda Gölü'ne gidecek. Emine Erdoğan, göl ve çevresinin korunmasına yönelik incelemelerde bulunacak.

Haber Merkezi AA
Salda Gölü.
Salda Gölü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak, 2 Eylül'de Salda Gölü'ne gidecek. Emine Erdoğan, gölün ve çevresinin korunmasına yönelik yapılması planlanan projeyi yerinde inceleyecek.

  • Emine Erdoğan, 2 Eylül Pazartesi günü Burdur'daki Salda Gölü'ne giderek incelemelerde bulunacak.

Bakan Kurum, Emine Erdoğan'a, Bakanlık olarak göl ve çevresinin korunması için alınacak koruyucu önlemlerle ilgili çalışmanın detaylarını anlatacak.

Emine Erdoğan'a, Salda ziyaretinde çevre örgütleri ve bilim insanlarının da eşlik etmesi bekleniyor.

Binlerce yıllık jeolojik çekmeyle meydana gelen ve Dünya'da Mars yüzeyine benzeyen iki yerden biri olan Burdur'daki Salda Gölü, beyaz kumu ve türkuaz rengi suyuyla kısa sürede turistlerin ilgi odağı oldu. Göl ve çevresindeki yoğun ziyaretçi akını, gölün ekolojisinin bozabileceği ve bölgede yapılaşma olacağı iddialarını da beraberinde getirdi.

Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, göl ve çevresinin korunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

"Konunun takipçisi olacağım"

Bakanlığın göl ve çevresinin korunmasıyla ilgili çalışmalarını yakından takip eden Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Salda Gölü'nün Türkiye'nin nadide güzellikleri arasında yer aldığını belirterek, "Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Bakan Kurum, projeyi yerinde incelemeye davet etmiş, Emine Erdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden, "Memnuniyetle, ilk fırsatta çevre dostlarıyla birlikte geleceğim" cevabını vermişti.

Salda Gölü'nde boğuldu
GÜNDEM
Salda Gölü'nde boğuldu

'Türkiye’nin Maldivleri'ne 300 bin metrekarelik Salda Millet Bahçesi
EKONOMİ
'Türkiye’nin Maldivleri'ne 300 bin metrekarelik Salda Millet Bahçesi
Başkentte toplu taşımaya zam

Başkent'te toplu taşımaya zam

​2 Eylül tarihinden itibaren yeni tarifeler geçerli olacak.
Hint işkencesi

Hint işkencesi

Keşmirliler, insanlık dışı işkencelere maruz kalıyor.
Hain tuzakimha edildi

Hain tuzak
imha edildi

Pençe-3 Harekatı'nda Mehmetçik tespit etti.
Ateş gücüne<br>teknolojik destek

Ateş gücüne
teknolojik destek

ASELSAN teslimatı gerçekleştirdi.
Formayı giydi<br>pozunu verdi

Formayı giydi
pozunu verdi

​Beşiktaş, Arsenal'ın yıldızını kadrosuna kattı.
FETÖ'cü doktorlar özelde cirit atıyor

FETÖ'cü doktorlar özelde cirit atıyor

​Yüzlerce askeri sahte raporla attılar, ödül gibi ceza ile kurtuldular.

Rüya uçağa <br>Türk malı koltuk

Rüya uçağa
Türk malı koltuk

Dreamliner'lar TSI'nin yerli ve milli koltuklarıyla uçuyor.
Şiddetli yağış<br> hasara yol açtı

Şiddetli yağış
hasara yol açtı

Sel ve heyelandan karayolu da trafiğe kapandı.
ABD'ye hızla yaklaşıyor

ABD'ye hızla yaklaşıyor

NASA görüntüleri paylaştı, halk marketlere akın etti.
Trabzonspor'a <br>kötü haber

Trabzonspor'a
kötü haber

İki yıldız Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Otomobillerde önemli değişiklik

Otomobillerde önemli değişiklik

​1 Ekim 2019 itibarıyla yeni emisyon seviyelerine geçilecek.
Gerilimi tırmandıracak adım

Gerilimi tırmandıracak adım

​BAE'nin eğittiği yeni askeri birlikler Sokotra Adası'na ulaştı.
2 milyon araç sahibine son uyarı

2 milyon araç sahibine son uyarı

Egzoz muayenesi yaptırmayanlara ceza verilecek.
Benim için <br>artık yok

Benim için
artık yok

Ricardo ​Quaresma, başkan Fikret Orman'ı sildi.
Gören<br>Ferrari sanıyor

Gören
Ferrari sanıyor

6 ayda gece gündüz çalışarak yaptı.
9 ile yağış uyarısı

9 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.