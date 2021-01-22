Emir subayı ankesörde: 2020'ye kadar görevdeymiş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde büyük bir operasyon düzenlenmiş ve 218’i muvazzaf 238 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
- İzmir merkezli 60 il ve KKTC’e düzenlenen operasyonlarda 186 kişi gözaltına alınırken, aralarında dikkat çeken isimler de bulundu. Yurtta Sulh Konseyi üyesi Akın Öztürk’ün emir subaylığını yapan emekli albay S.Ç. de İzmir’deki ankesör operasyonunda gözaltına alındı. 2014-2016 yılları arasında Öztürk’ün emir subaylığını yapan S.Ç. “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüphelinin geçtiğimiz ağustos ayındaki YAŞ kararları çerçevesinde emekli edildiği ortaya çıktı. Darbeci Akın Öztürk’ün yaklaşık 4 yıl emir astsubaylığını yapan Mehmet Serdar Özdemirci de Ankara’daki ankesör soruşturması kapsamında geçtiğimiz yıl şubat ayında gözaltına alınmış, yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapse çarptırılmıştı.