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Erdek yatırımlarla yeniden şekilleniyor

Erdek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği yatırımlarla eski ihtişamlı günlerine geri dönüyor.

04:00 . 29/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; sahil düzenlemeleri, parklar, spor tesisleri, altyapı yatırımları ve asfaltlama çalışmalarını söz verdiği gibi yaz sezonuna yetiştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; sahil düzenlemeleri, parklar, spor tesisleri, altyapı yatırımları ve asfaltlama çalışmalarını söz verdiği gibi yaz sezonuna yetiştirdi.

Erdek’te, 26 projeyi tamamlayan Büyükşehir Belediyesi; sahil düzenlemeleri, parklar, spor tesisleri, altyapı yatırımları ve asfaltlama çalışmalarını söz verdiği gibi yaz sezonuna yetiştirdi. “Çocukluğumun en güzel günlerinin geçtiği yer Erdek” diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Erdek’i, eski ihtişamlı günlerine kavuşturuyoruz. Burası kalıcı olarak güzel olsun istiyoruz. Balıkesir’imizin her yeri güzel olsun istiyoruz. Çünkü bizim bir derdimiz var; şehrimizin tüm değer ve güzelliklerini ortaya çıkarmak” diye konuştu.



#Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
#Erdek
#Yatırım
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