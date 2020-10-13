Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Erdoğandan ABye çağrı Somut adım atın
POLİTİKA

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: Somut adım atın

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: Somut adım atın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüşerek bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye’nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran adımlarına devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansının gerçekleşebilmesi için AB’den somut adımlar beklediklerini vurguladı.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Türkiye’nin iyi niyetli yaklaşımına rağmen Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran adımlarına devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önerdiği Doğu Akdeniz Konferansının gerçekleşebilmesi için AB’den somut adımlar beklediklerini dile getirdi.

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan’ın, doğalgaz ve petrol boru hatları ile ulaştırma hatları üzerinde bulunan Tovuz bölgesinin ardından Gence şehrine saldırmasıyla Avrupa’nın enerji arz güvenliğini de tehlikeye attığını belirterek, AB’ye “Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü” konusunda tutarlı bir duruş ortaya koyma çağrısında bulundu.

AK Parti’de 1 milyon yeni üye ile kutlama
GÜNDEM
AK Parti’de 1 milyon yeni üye ile kutlama
Abone Ol Google News
Ateşkes değil silah molası

Ateşkes değil silah molası

​Rusya, İran ve Fransa'dan Ermenistan'a yoğun silah sevkiyatı.
Güzel haberler bekliyoruz

Güzel haberler bekliyoruz

​Sismik araştırma gemisi Oruç Reis göreve döndü.
CHP komedisi

CHP komedisi

​İndirimi Bursa yaptı, teşekkürü İmamoğlu aldı.
İlk lityum üretimi<br>bu yıl yapılacak

İlk lityum üretimi
bu yıl yapılacak

Yerli otomobilde de kullanılacak.
PKK'nın su<br>yalanı çöktü

PKK'nın su
yalanı çöktü

​Teröristler kara propagandaya doymuyor.
Arap Birliği<br>başsız kaldı

Arap Birliği
başsız kaldı

​Filistin'in bıraktığı koltuğu dolduramadı.

AB ile kritik görüşme

AB ile kritik görüşme

Erdoğan ile Michel görüşmesinden öne çıkan 3 başlık.
İstanbul'da icraat <br>gitti slogan geldi

İstanbul'da icraat
gitti slogan geldi

Önceki dönemle yeni dönem arasındaki fark.
Düşüşler umut veriyor

Düşüşler umut veriyor

Sağlık Bakanlığı son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Gerçek kahramanlar

Gerçek kahramanlar

​44 saat yangınla savaşıp toprağın üstünde uyudular...

Adana'da feci olay

Adana'da feci olay

Ölen arkadaşlarının cansız bedeninin etrafında sinir krizi geçirdiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.