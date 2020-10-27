​Erdoğan'dan boykot çağrısı: Fransız malı almayın!

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Müslümanlara yönelik saldırıları nedeniyle Fransız mallarını boykot çağrısı yaptı:

Asırlar boyunca barışla, ilimle anılan İslam beldelerinden bugün göğe ezan sesleri değil, anaların feryatları, çocukların çığlıkları, bombalarla enkaza çevrilen camilerin dumanları yükseliyor. Sırf Müslüman oldukları için öldürülen, evlerinden, yurtlarından kovulan yüz binlerce Müslüman kardeşimiz var. Etnik ve dini kimliğinden dolayı şiddet gören ayrımcılığa uğrayan milyonlarca kardeşimiz var.

OYNAT 00:59 'Milletime sesleniyorum: Fransız mallarını almayın' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'da Türk mallarının boykot edilmesine tepki göstererek 'Nasıl ki Fransa'da Türk markalı ürünleri almayın deniyorsa. Ben de şimdi milletime sesleniyorum: Sakın Fransız markalara iltifat etmeyin. Bunları satın almayın' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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DÜNYA LİDERLERİNE SESLENİYORUM

Fransa’da ve Almanya’da yaşananlar bütün dünyanın gözü önünde oldu. Batı, özellikle Hristiyan dünyasına sesleniyorum, Musevilere sesleniyorum, her şeyden önce insanız. İnsan olarak bizim dinimizde Hristiyan olmak suç değildir. Biz ona da sahip çıkıyoruz. Aynı şekilde Musevi’ye de sahip çıkıyoruz. Gelin, Fransa’da eğer Müslümanlara bir zulüm varsa hep birlikte biz oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum.

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İSLAMOFOBİ BİR VEBA GİBİ

Özellikle Avrupa ülkelerinde İslam ve Müslüman düşmanlığı adeta veba gibi toplumlara sirayet ediyor. Müslümanlara ait iş yerleri, evleri, ibadethaneleri, okulları hemen her gün ırkçıların ve faşist grupların saldırısına maruz kalıyor. Şimdi ben, buradan milletime sesleniyorum. Nasıl ki Fransa ‘Türk markalı mal satın alınmayın’ diyorsa ben de şimdi buradan milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalara asla iltifat etmeyin, bunları sakın almayın.

MERKEL’E: HANİ SİZDE DİNİ ÖZGÜRLÜK VARDI

Ben buradan, Şansölye Merkel’e de sesleniyorum, hani sizde dini özgürlük vardı? Hani sizde, din veya dinini yaşayanlara karşı devletinizin güvencesi vardı. Peki bir sabah namazında nasıl oluyor da 100’ü aşkın polis, camiye saldırıyor? Bunların tam tersini siz bugüne kadar Türkiye’den duydunuz mu? Hayır. Niye? Çünkü bizde gerçek din özgürlüğü var. Ama bunlarda yok.

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OYNAT 03:47 Her cephede kaybeden Macron İslam'a savaş açtı Fransa'da halk nezdindeki güvenirliği her geçen gün azalan ve dünyada arzuladığı 'karizmatik lider' sıfatına ulaşamayan Emmanuel Macron büyük hezeyan yaşıyor. Fransa'da 'sarı yelekliler' protestoları ile başlayan kaos, koronavirüs ile yeni bir boyut kazandı. Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz, Suriye ve Dağlık Karabağ cephesindeki kazanımlarının ardından adeta çılgına dönen Macron, İslam düşmanlığı yaparak ülkesindeki aşırı sağcıların desteğini almaya çalışıyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, Fransa'daki son gelişmeleri ve Macron'un İslam karşıtı söylemlerini anlattı:

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MACRON TEŞVİK EDİYOR

Gün geçmiyor ki Müslümanların inanç ve ibadet hürriyetlerini kısıtlayan bir uygulamayla karşılaşmayalım. Peygamber Efendimizi mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan bir edepsizlikle, alçaklıkla muhatap olmayalım. Duvarlarda, Fransa’nın akli noktada kontrole muhtaç olan liderinin teşvikiyle bu saldırılar yapılmaya başlandı.

BUNLAR NAZİ’NİN ZİNCİR HALKALARI

Demokrasiyi kimseye bırakmayan birçok Batılı devlette Müslümanlara yönelik hukuksuzluklar adeta sıradan hale geldi. İslam ve Müslüman düşmanlığı kimi Avrupa ülkelerinde bizzat devlet başkanı seviyesinde desteklenen bir politika haline gelmiştir. Irkçı terörizm. Şimdi buradan sesleniyorum, işte siz gerçek manada faşistsiniz, siz gerçek manada Nazi’nin adeta zincir halkalarısınız.

OYNAT 00:50 Imran Khan'ın BM konuşması tekrar gündeme geldi: Peygamber kalbimizdedir. O hakarete uğradığında bizi incitir Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın geçen yıl BM'de yaptığı konuşma tekrar gündeme geldi. Khan konuşmasında 'Sadece bir İslam var. Ve takip ettiğimiz İslam budur. Peygamber Efendimizin (SAV). Peygamber kalbimizdedir. O hakarete uğradığında bizi incitir' ifadelerini kullanmıştı. BiP'te paylaş

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Avrupa üç maymunu oynamayı bıraksın

Erdoğan, “İslam düşmanlığını ve ırkçı terörizmi bir milli güvenlik meselesi olarak değerlendiriyor, planlarımızı buna göre yapıyoruz. DEAŞ’tan PKK’sına terör örgütlerine nasıl bakıyorsak, neonazi terör örgütlerine de aynı nazarla bakıyoruz. Avrupa’nın kanser hücresi gibi yayılan bu örgütlerle ilgili artık daha tutarlı, kararlı ve medeni bir tavır alması gerekiyor. Irkçı terör tehdidiyle mücadelede özellikle Avrupa Birliği kurumlarına çok ciddi sorumluluk düştüğüne inanıyorum. Avrupa Konseyi, İslam düşmanlığını daha fazla görmezden gelemez. Ülkemizle ilgili olur olmaz her konuda görüş bildiren Avrupa Parlamentosu üç maymunu oynayarak bu meseleyi geçiştiremez. Avrupa’nın basiret, ahlak, vicdan sahibi liderleri korku duvarlarını yıkmalı, İslam ve Müslüman düşmanlığı hakkında konuşmaya başlamalıdır” dedi.

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Batı’da Müslüman olmak imkansız hale geliyor

2. Dünya Savaşı öncesinde Avrupa’daki Musevilere karşı yürütülen linç kampanyasının bir benzerine bugün Müslümanların maruz kaldığını vurgulayan Erdoğan, “Avrupalı Müslümanlar bilinçli, planlı, kasıtlı bir şekilde kandan ve şiddetten beslenen yapıların kucağına itiliyor. Kardeşlerim, Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde, günümüzü tasvir edercesine şöyle buyuruyor; ‘Öyle bir zaman gelecek ki dininin gereklerini yerine getirme konusunda sabırlı davranıp Müslümanca yaşayan kimse avucunda ateş tutan kimse gibi olacaktır.’ Fransa başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde şahit olduğumuz manzara işte budur. Günümüzde Batı’da Müslüman olmak, Müslümanca yaşamak İslam’a göre hayat sürmek giderek imkansız hale geliyor” dedi.

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Bu adama artık dur denilmelidir

Aşırı sağcı fikirlerin Avrupa’nın ana akım siyasetini esir almasına izin verilmemesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu: “Avrupalı siyasetçiler, Fransa Devlet Başkanı Macron’un başını çektiği nefret kampanyasına artık ‘dur’ demelidir. Her ne kadar Macron’un hoşuna gitmezse de önceki gün yaptığım çağrıyı, buradan az önce ifade ettiğim, tekrarlamak istiyorum. Irkçılık ve İslam düşmanlığı görevi, konumu, makamı ne olursa olsun insanın akli ve vicdani melekelerini yok eden bir psikozdur. Reddederek, yokmuş gibi davranarak bu sorunun üstesinden gelinmez. Ülkesinin ve vatandaşlarının geleceğini düşünen her siyasetçi bunu kabul etmeli, yüzleşmeli, sorunu çözmenin yollarını aramalıdır.”

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Çapsızlığınızın sonu felakettir

Müslümanlara farklı isimler ve kisveler altında İslamsız bir dindarlık, profan bir din anlayışı dayatıldığına dikkati çeken Erdoğan, “Batı’da yükselen İslam karşıtlığı, bugün artık kitabımıza, Peygamberimize ve tüm kutsallarımıza yönelik topyekun bir saldırıya dönüşmüştür. Son günlerde yaşanan hadiseleri, devlet başkanı düzeyinde sergilenen hadsizlikleri, sabah namazı vaktinde camilerimize yapılan polis baskınlarını sıradan vakalar olarak görmüyoruz. Bu olaylar oldukça tehlikeli, Avrupalı Müslümanlar için çok vahim sonuçlar doğurabilecek bir sürecin işaret fişeğidir” dedi. Batı’da Müslümanlara karşı izlenen politikaların yanlışlığına dikkati çeken Erdoğan, “6 milyon insanı Avrupa’da yaşayan bir ülkenin Cumhurbaşkanı olarak şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Müslümanları düşmanlaştırarak elde edebileceğiniz hiçbir kazanım yoktur. Çapsızlığınızı perdelemek amacıyla girdiğiniz bu yolun sonu felakettir. İkinci Dünya Savaşı’nda yaşanan katliamlardan herkes ders çıkarmalıdır” diyerek uyarıda bulundu.

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Salgın dalgalar halinde yayılıyor

Şimdiye kadar dünya genelinde 1 milyon 200 bin insanın hayatına mal olan salgının dalgalar halinde yayılmaya devam ettiğini belirten Erdoğan, “Güçlü sağlık altyapımız, vakitlice aldığımız tedbirler ve sağlık çalışanlarımızın fedakarlıkları sayesinde diğer ülkelere göre bu sağlık krizini daha hafif geçiriyoruz. ‘TAMAM’ diyerek sloganlaştırdığımız temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederek hastalıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Rehavete kapılmıyor, tedbiri asla elden bırakmıyoruz. Tüm dünyada hasta sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığı bugünlerde milletimden tedbirlere daha fazla hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum. Mücadelemizi birlikte zafere dönüştürmek için hepimize, 83 milyonun her bir ferdine burada görev düşüyor. Bir süre daha sabredecek, sebat edecek, kurallarına uyacak, ondan sonra inşallah hep birlikte felaha erişeceğiz” dedi.