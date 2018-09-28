Erdoğan'dan ittifak açıklaması: Bahçeli ile her an görüşebiliriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erken seçim konusunda "1. olduğumuz bölgede aday çıkarmamayı tabanımıza açıklayamayız" ifadesini kullandı.
* MHP'nin af teklifini incelemek üzere parti içinde bir ekip oluşturduk.
TRUMP İLE GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Donald Trump görüşürz dedi ama o görüşme olmadı.
* Sisi tepkisi: ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında Mısır Devlet Başkanı Sisi olduğu için yemeğe katılmadım.
* Erdoğan: ABD Mümbiç'te takvime uymadı.
* Trump'ın BM'deki konuşması: Bazı ülkeleri sınır ötesi operasyonla suçluyor. Bunu söylerken işgalci İsrail'in arkasında duruyor.
ABD'NİN İRAN'A YAPTIRIM KARARI
Gerekirse Çin'den de doğalgaz alacağız.
RUSYA İLE ORTAK OPERASYON
Erdoğan: Henüz öyle bir durum yok ama olmaz diye bir şey de yok.
* Silahlı grupların tasfiyesi çok önemli.
* İdlib'de işler yolunda. 50-60 bin kişi evlerine döndü.