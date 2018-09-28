Gündem Erdoğandan ittifak açıklaması Bahçeli ile her an görüşebiliriz
POLİTİKA

Erdoğan'dan ittifak açıklaması: Bahçeli ile her an görüşebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılacak olan erken seçimdeki ittifak çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile her an görüşebilir. Konuşup inceler, nihai kararı veririz." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erken seçim konusunda "1. olduğumuz bölgede aday çıkarmamayı tabanımıza açıklayamayız" ifadesini kullandı.

* MHP'nin af teklifini incelemek üzere parti içinde bir ekip oluşturduk.

TRUMP İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Donald Trump görüşürz dedi ama o görüşme olmadı.

* Sisi tepkisi: ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında Mısır Devlet Başkanı Sisi olduğu için yemeğe katılmadım.

* Erdoğan: ABD Mümbiç'te takvime uymadı.

* Trump'ın BM'deki konuşması: Bazı ülkeleri sınır ötesi operasyonla suçluyor. Bunu söylerken işgalci İsrail'in arkasında duruyor.

ABD'NİN İRAN'A YAPTIRIM KARARI

Gerekirse Çin'den de doğalgaz alacağız.

RUSYA İLE ORTAK OPERASYON

Erdoğan: Henüz öyle bir durum yok ama olmaz diye bir şey de yok.

* Silahlı grupların tasfiyesi çok önemli.

* İdlib'de işler yolunda. 50-60 bin kişi evlerine döndü.

Bahçeli ile her an görüşebiliriz

Bahçeli ile her an görüşebiliriz

​Erdoğan: Birinci olduğumuz bölgeden aday çıkarmamayı tabanımıza açıklayamayız.
FETÖ adına provokasyon

FETÖ adına provokasyon

Alman gazetesi Die Welt, FETÖ'cülerin sözcülüğüne üstlendi.
​TSK envanterine girdi

​TSK envanterine girdi

​Türkiye'yi İHA teknolojisinde farklı bir noktaya taşıyacak.
BM'ye karşısesler yükseliyor

BM'ye karşısesler yükseliyor

Birleşmiş Milletler'in adaletsiz yapısına AB de itiraz etti.
Öğrenci yurdunda yangın

Öğrenci yurdunda yangın

Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
'Kudüssatılık değildir'

'Kudüssatılık değildir'

​Filistin Devlet Başkanı Abbas, BM'de konuştu.
Borsa rekor kırdı

Borsa rekor kırdı

​BIST 100 endeksi son 4 ayın en yüksek kapanışını yaptı.
Önemli adımlar atılacak

Önemli adımlar atılacak

Ekonomiye yönelik mesajı Amerika'dan verdi.

6 TL'nin altında

6 TL'nin altında

​Dolar'da düşüş eğilimi devam ediyor.

Fabrika gibi okul

Fabrika gibi okul

Türkiye üçüncüsü oldu, ihracat yapmayı hedefliyor.
Kazanan belli oldu

Kazanan belli oldu

Yeni havalimanının toplu ulaşımını sağlayacak.
Satış açıklaması

Satış açıklaması

​'Bize bildirilmiş güncel gelişme bulunmamaktadır'
Irkçılığa 'evet' dediler

Irkçılığa 'evet' dediler

UEFA, EURO 2024'ü Almanya'ya verdi.
Halk plajlarıiçin önemli karar

Halk plajlarıiçin önemli karar

Bu sene deneme amaçlı başlanacağı açıklandı.
Kritik ziyaret başladı

Kritik ziyaret başladı

Erdoğan'ın güvenliği için 5 bin polis görev yapıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.