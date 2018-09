Erdoğan'dan ittifak açıklaması: Bahçeli ile her an görüşebiliriz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılacak olan erken seçimdeki ittifak çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, "Devlet Bahçeli ile her an görüşebilir. Konuşup inceler, nihai kararı veririz." dedi.

Haber Merkezi 28 Eylül 2018, 01:00 Son Güncelleme: 28 Eylül 2018, 01:20 Yeni Şafak