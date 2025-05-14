Erdoğan'dan 'zirai don' açıklaması: Bu badireyi en az zayiatla atlatacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Dünya Çiftçiler Günü' dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde çiftçileri kabul etti. Erdoğan "Ülkemizin bazı bölgelerinde zirai don olayı yaşandı. Geçen ay sıcaklıklar son 30 yılın en düşük seviyesinde seyretti. Çiftçilerimize kayıt ve sigorta teşviği yapılmalı. Her türlü desteği vererek bu badireyi süratle, en az zayiatla atlatacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve üyelerinin de yer aldığı heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
"Çiftçilerimize kayIt ve sigorta teşviği yapılmalı"
Nisan ayında bazı şehirlerde sıcaklığın son 30 yılın en düşük seviyelerini görmesi sebebiyle belli bölgelerde zirai don, kar yağışı ve dolu olaylarıyla karşılaşıldığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bu badireyi süratle en az zayiatla atlatacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 4. Tarım Orman Şurası'nın açılışını gerçekleştireceklerini, çiftçileri ilgilendiren birçok konuya temas edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:
- "Bugün sadece şunu sizlere ifade etmek isterim; 23 yıl boyunca çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadığımızın en yakın şahidi, Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak sizlersiniz. İnşallah bundan sonra da çiftçilerimizin, üreticilerimizin her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Tarım sektörümüzün gelişmesine, güçlenmesine, ilerlemesine verdiğiniz müstesna katkılar için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlerin vasıtasıyla ülkemizdeki tüm çiftçilerimize minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Rabb'im yol arkadaşlığımızı, dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin."
Bakan Yumaklı: İklim değişikliği bu yıl en önemli etkiyi gösterdi
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuşmasında, tarım kesimi olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteği ve cesaretlendirmesiyle her zaman hep birlikte yekvücut hareket ettiklerini söyledi.
Tarım sektörünün, dışarıdan gelen etkilere son derece açık olduğuna işaret eden Yumaklı, iklim değişikliğinin bu yıl en önemli etkiyi gösterdiğini bildirdi.
Bakan Yumaklı, TZOB Genel Başkanı Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, şunları paylaştı:
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü sulama maliyetleri konusunda çalışma yapması için görevlendirdiğini anlatan Yumaklı, fazla sulama maliyetinin tamamının bir seferde alınmamasının önemine işaret etti.
Don felaketinin zararları
TZOB Genel Başkanı Bayraktar da Bakanlık ekipleriyle koordineli çalışmalar yürüttüklerini hatırlatarak, TZOB olarak Çiftçi Kayıt Sistemi yükünü Bakanlıktan almak istediklerini ve bütün illerde işlemleri yapmaya talip olduklarını aktardı.
Bu yıl zirai don felaketinin çiftçileri olumsuz etkilediğini anımsatan Bayraktar, bazı meyve bahçelerinde yüzde 100'e varan zararların olduğunu, Karadeniz'in yüksek bölgelerinde fındık bahçelerinin de olumsuz etkilendiğini belirtti.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz da hazır bulundu.