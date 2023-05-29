Erdoğan'ın zaferi: 85 milyon kazandı

Türkiye Yüzyılı’nı başlatacak seçimden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, zaferle çıktı. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda Cumhur İttifakı'nın Adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile 7'li Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

YÜZDE 85,7’LİK KATILIM

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüzde 49.52 oy alan Erdoğan, oyunu yüzde 3 artırarak 52.16 oy oranına ulaştı. Erdoğan, 27 milyon 725 bin 131 oy aldı. İlk turda yüzde 44.88'de alan Kılıçdaroğlu ise dün yüzde 47.84’te kaldı. Kılıçdaroğlu’na, 25 milyon 432 bin 951 kişi oy verdi.Seçimlere katılım oranı 14 Mayıs'ta yüzde 88,8 iken dün bu oran yüzde 85.71 oldu.

OYLAR İSTİKRARA

14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tura kalırken Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda kalmıştı. 600 sandalyeli Meclis’te, Cumhur İttifakı 323 milletvekiliyle çoğunluğu sağlamış, Millet İttifakı ise 212’de kalmıştı. İkinci turda da millet, istikrarın devamı için yürütmenin başı olarak “Tayyip Erdoğan” dedi.

REKOR BAYBURT'TA

Cumhurbaşkanı seçiminde tercihini rekor oylarla Erdoğan'dan yana yapan ilk üç il Karadeniz Bölgesi'nden oldu. Erdoğan'a en çok oy Bayburt'tan geldi. Erdoğan 14 Mayıs'ta Bayburtluların yüzde 78.9'unun oyunu alırken, dün yapılan seçimlerde oyunu yüzde 3.6 artırarak yüzde 82.5 oy aldı.

RİZE VEFASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok oy aldığı 2'nci şehir Gümüşhane oldu. İlk turda yüzde 74,42 ile açık ara tercihini gösteren Erdoğan, ikinci seçimlerde oyunu yüzde 4.3 artırarak 78.7 oy oranına ulaştı. Hemşehrileri Erdoğan'ı bu seçimde de yalnız bırakmadı. Erdoğan, Rize'den bir kez daha rekor oy topladı. Erdoğan memleketindeki oyu yüzde 7 artarak yüzde 75.9 oldu.

7 BÖLGEDEN 5'İNDE BİRİNCİ

81 ilde oylarını artıran Erdoğan, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara Bölgesi'nde sandıktan birinci çıkan isim oldu.

OĞAN ETKİSİ

14 Mayıs'ta ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yüzde 5.2 oy almıştı. Oğan, ikinci tur seçimleri için tercihini Erdoğan'dan yana kullandı. Oğan'ın oylarının bir kısmı Erdoğan'a gitti. Oğan'ın 14 Mayıs'ta en yüksek oy aldığı memleketi Iğdır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu yaklaşık yüzde 8 artırarak 25.3'ten yüzde 33.1'e yükseltti.

KILIÇDAROĞLU 12'NCİ SEÇİMİNİ KAYBETTİ

Erdoğan'ın karşısına ilk kez rakip olarak çıkan 7'li Masa’nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sandığa gömüldü. Kılıçdaroğlu, girdiği 12'nci seçimini de kaybetti.

MUHALEFETE MESAJ

Seçim sonuçları muhalefetin de yol haritasını belirleyecek. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında yenilmesiyle 7’li Masa’da seçim sonuçlarının ardından 2024 yerel seçimleri öncesi birlikteliğini gözden geçirecek. Sonuçların hem masada hem de CHP’de nasıl bir iç hesaplaşmaya sahne olacağı önümüzdeki günlerin yeni konu başlığı olacak.

Dünyadan tebrik yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimden zaferle çıkmasının ardından dünya liderlerinden tebrik yağdı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Erdoğan'ı başarısından dolayı tebrik etti. Üstel, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması bizler için önemliydi” ifadelerini kullandı.

KALKINMA SÜRECEK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erdoğan'ı arayarak elde ettiği zafer dolayısıyla kutladı. Aliyev, bu zaferi Türk halkının Erdoğan'ın politikalarına duyduğu güvenin göstergesi olarak değerlendirdiğini, Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı kalkınmasının ilerleyen yıllarda da devam edeceğinden emin olduğunu belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Erdoğan’ı tebrik etti. Putin, mesajında, söz konusu başarının Erdoğan’ın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gösterdiği özverili çalışmaların doğal bir sonucu olduğuna işaret ederek, “Zaferiniz, devlet egemenliğini güçlendirme ve bağımsız bir dış politika izleme çabalarınıza Türk halkının verdiği desteğin açık bir göstergesidir” ifadesini kullandı.

MÜSLÜMANLARIN GÜÇLÜ SESİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Erdoğan'ı kutlayarak Erdoğan'ın siyasetini kamu hizmetine bağlayan dünyadaki birkaç liderden biri olduğuna işaret etti. Şerif, Erdoğan'ın baskı altındaki Müslümanların güç sütunu ve onların vazgeçilmez hakları için coşkulu bir ses olduğunu belirtti. Şerif, “İki halk arasındaki mükemmel kardeşlik doğrultusunda stratejik ortaklığımızı daha da derinleştirmek için onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum” ifadelerine yer verdi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban da Erdoğan'ı “tartışmasız seçim zaferinden” dolayı tebrik etti. “Tartışmasız seçim zaferinden ötürü tebrikler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan” ifadesini İngilizce yazan Orban, “Tebrikler Sayın Cumhurbaşkanı!” ifadesini de Türkçe paylaştı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

BİLGE LİDERLİK

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Erdoğan’ı tebrik ederek “Türk halkı Erdoğan’a olan güveni ve projelerinin başarısını yeniledi” dedi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ı zaferinden dolayı tebrik ederim. Sizlere yeni döneminizde başarılar dilerim. Bu dönemde kardeş Türk halkının gelişim ve refah emellerini gerçekleştirmenizi, ülkelerimizin güçlü ilişkilerini geliştirmeyi ve bu ilişkileri daha fazla kalkınmayla sonuçlandırmayı temenni ederim” ifadelerini kullandı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Erdoğan'ı tebrik ederek “Kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin başkanlığına yeni bir dönem için seçilmeniz, sürdürülebilir kalkınma yolunda ve ülke içinde, bölgesel ve uluslararası düzeyde büyük zorlukların üstesinden gelme yolundaki bilge liderliğiniz ve hikmetli politikanız dolayısıyla halkın etrafınızda kilitlenmesini yansıtıyor” dedi. Ayrıca Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve daha birçok lider Erdoğan’ı tebrik etti.

Çalışan kazandı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Erdoğan’ın zaferinin ardından “Neticede çalışan, samimi olan kazanmıştır. Pazarlık içinde olanlar kaybetmiştir. Onlara da başta Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li masaya da Zafer turizm ile Kandil'e hayırlı yolculuklar diliyoruz” dedi. Deprem bölgesindeki vatandaşların hizmette bulunanları gördüğünü ve sonucunu da sandığa yansıttığını aktaran Destici, deprem bölgesinde seçim öncesi yürüttükleri çalışmalara seçim sonrasında da aynı kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı. Destici, “Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde, hükümet temsilcileri ve Cumhur İttifakı'mızın mensupları ile depremzedelerin yanında olacağız. Zorluklar karşısında mücadeleyi kazanmaları için her daim onlarla birlikte olacağımızı ifade ediyorum” şeklinde konuştu.











