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Erzincan Belediyesi 34 işyerini satışa sundu

Erzincan Belediyesi, 34 işyerini 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile satışa sundu.

06:30 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Erzincan.

Erzincan.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihaleler, 14 Mart - 4 Nisan 2023 tarihleri arasında ilan metinde belirtilen saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.


İhale ile ilgili şartname, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale Biriminden bedelsiz olarak görülebilecek.


#Basın İlan Kurumu
#Erzincan Belediyesi
#İhale
43 dakika önce
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Erzincan Belediyesi 34 işyerini satışa sundu
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