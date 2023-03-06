Erzincan Belediyesi 34 işyerini satışa sundu

Erzincan.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; ihaleler, 14 Mart - 4 Nisan 2023 tarihleri arasında ilan metinde belirtilen saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.
İhale ile ilgili şartname, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale Biriminden bedelsiz olarak görülebilecek.
#Basın İlan Kurumu
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#İhale
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