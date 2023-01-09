Gündem Erzurumda 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
ERZURUM

Erzurum'da 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 272 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi. Kentte Ocak 2022'den beri sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 8 bin 308'e ulaştı.

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Haber Merkezi AA
Erzurumda 227 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi
Erzurum

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.

Bu çerçevede Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden son 2 günde toplam 272 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan ve Aşkale Geri Gönderme Merkezi-1 Müdürü Cihangir Demir koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemiyle hastanede yaptırılan sağlık kontrolünün ardından otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Burada pasaport işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, 2 charter seferleriyle Afganistan'ın başkenti Kabil'e yollandı.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2022'den bu yana Erzurum İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezinden 4 bin 996 Afganistan, 2 bin 239 Pakistan ve 1073'ü de diğer ülke vatandaşlarından oluşan 8 bin 308 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.

Yurda yasa dışı şekilde girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin girişlerinin, etkin sınır denetimleri sonucunda engellendiği bildirildi.

Düzensiz göçmen kılığına giren jandarma, insan kaçakçılarını suçüstü yakaladı
OYNAT 00:29
Düzensiz göçmen kılığına giren jandarma, insan kaçakçılarını suçüstü yakaladı
Iğdır'da yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı, 'insan kaçakçılığı' iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı. Dilucu bölgesinde Iğdır 5. Hudut Alay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriyede, İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtikleri belirlenen Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerle yapılan görüşmede, insan kaçakçılığı yapan şüphelilerin göçmenlere konum göndereceği ve onları bu noktadan alıp batı illerine göndereceği öğrenildi. Bunun üzerine kılık değiştirerek düzensiz göçmen gibi davranan jandarma ekipleri, zanlıların söz konusu bölgeye gelmesini bekledi. Yaklaşık 6 saat sonra hafif ticari araçla düzensiz göçmenleri almaya gelen 2 şüpheli yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 10 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı. Yakalanan 6 düzensiz göçmen de Iğdır Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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