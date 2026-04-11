Erzurum’da jandarma aracının da karıştığı zincirleme kaza meydana geldi: İki asker yaralandı

Erzurum-Aşkale yolunda buzlanma nedeniyle meydana gelen ve 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, jandarma aracının da yer aldığı olayda 2 asker yaralandı. Aynı bölgede ve Erzurum-İspir yolunda meydana gelen kazalar nedeniyle yollar trafiğe kapandı.
Edinilen bilgiye göre, Aşkale yolunda buzlanma nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Jandarma aracının da karıştığı kazada 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, ambulansla Aşkale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, Erzurum-Aşkale ve Erzurum-İspir karayolunda meydana gelen iki ayrı kaza sonrasında ise yol trafiğe kapandı. İspir yolundaki diğer kazalarda ise 1 tır devrilirken, 1 tır ise araziye uçtu. Yolun yeniden trafiğe açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.