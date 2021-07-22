İşkence görmesek gelir miydik

Savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyelilerin tek gündemi, hayatta kalma mücadelesi. Yeni Şafak olarak bayramda o ailelerden ikisine, Ducana Hacali (40) ve Verda Hüseyin’in (45) evine konuk olup hikayelerini dinledik.

ZİNDANDA İŞKENCE GÖRDÜM

Verda Hüseyin, dokuz yıl önce eşini kaybetmesinin ardından altı ay rejimin askerleri tarafından Suriye istihbarat servisinde göz altına alınıp çeşitli işkencelere maruz kalmış. Serbest kalınca 2014 yılında çocukları Beyan (18), Liva (14), Kina (18) ve Muhammed (22) ile birlikte Kağıthane’ye göç etmiş. Hüseyin, “Eşim Şam’da müteahhitlik yapıyordu. İç savaşın ilk başladığı yıllarda şehit oldu. Ben dört çocuğumla tek başıma kaldım. 16 yaşındayken oğlumu Türkiye’ye çalışmaya gönderdim. Evimiz kendimizindi. Oğlum bize para gönderiyordu. O dönem kız kardeşim muhalif olduğu için tutuklanmıştı. Ben de ona destek için Facebook paylaşımları yapıyordum. Bunu gerekçe göstererek istihbarat teşkilatı beni gözaltına aldı. Ailemden kimse olmadığı için üç kızım evde yalnız kaldı. Zindanda benim dişlerimi kırıp kaburgama zarar verdiler. Çok zor zamanlardı. 2014 yılında önce Halep’e sonra İdlib’e geçip Türkiye’ye kaçtık” dedi.

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BİZ KİMSEDEN MAAŞ ALMIYORUZ

Oğlu Muhammed’in Perpa’da sigortasız bir şekilde garsonluk yaptığını kaydeden Hüseyin, “Aylık 2 bin TL alıyor. Evimizin kirası ve faturalarıyla birlikte bin 600 TL ödüyoruz. Biz bu aşamaya gelene kadar çok yorulduk. Şikayetçi değiliz. Fırınlarda çalıştım ancak şimdi boyun fıtığı çıktı. Kızlarımın ikisi okula gidiyor. Birinin kulağında duyma problemi var, o yüzden okulda öğretmeniyle anlaşamadık. Gitmek istemedi. Kim ülkesini evini bırakıp gelir ki keyfinden? Ben işkenceyi yaşamasam, aç susuz kalmasak gelir miydik? Biz ülkemizi seviyoruz ve vatansız değiliz. Biz Türkiye vatandaşı nasıl yaşıyorsa öyle yaşıyoruz. Biz kimseden maaş almıyoruz. Çocuğum çalışıyor. Sosyal medyada yazılanlara çok üzülüyoruz. Dört yetimim var. Kapımız herkese açık gelip baksınlar” şeklinde konuştu.

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Ducana Hacali ile ailesi

EVİMİZE CAMDAN GÜNEŞ ZOR GİRİYOR

Ducana Hacali’nin eşi beş yıl önce markete diye Halep’teki evlerinden çıkmış, iki gün sonra şehit olduğu haberi gelmiş. Çocukları Emine (16), Maria (3), Muhammed (8) ve Abdulmuttalip (11) ile birlikte İstanbul Fatih’e gelmiş. Ducana Hacali’nin henüz Türkçesi olmadığı için kızı Emine Hac Ali bize şunları söyledi: “Dört sene önce Halep’ten İstanbul’a geldik. Benim babam markete yiyecek almaya gitti daha gelmedi. Türkiye’ye gelmek de hiç kolay olmadı. İstanbul’a geldik. Amcam buradaydı onlarla birlikte oturduk. Ben o zaman 11 yaşındaydım. Tekstilde çalışmaya başladım. Amcamların yanından bir sene sonra bu eve geçtik.” Sonra annesinin manavda çalışmaya başladığını belirten Hac Ali, “Çok yorulmuştum. Halk eğitimde okula gitmeye başladım. Ben evde yemek yapıp kardeşlerime bakıyorum. Annem de çalışıyor. Evimizin kirası bin TL, annem asgari ücretten az alıyor. Kardeşlerim ‘Siz Suriyelisiniz burada işin yok’ gibi cümleler söyledikleri için okula gitmek istemiyorlar. En çok Suriye’de denize gitmeyi özledim. Savaş başladığında çok küçüktüm ama babamla olan anılarımızı annem sürekli anlatıyor. Babam bizi sürekli hafta sonları denize götürürmüş. Evimiz Suriye’de çok güzeldi. Burada camdan güneş zor giriyor. Ben okumak istiyorum. Babam okumamızı isterdi zaten. Evimizi çok özledim” dedi.

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AÇ SUSUZ KALMASAYDIK GELİR MİYDİK?

Hayatta kalma mücadelesi veren Suriyeli ailelerden Verda Hüseyin ve Ducana Hacali’nin evine konuk olup hikayelerini dinledik. 9 yıl önce eşini kaybeden Hüseyin, yaşadığı işkencelerden kaçıp çocuklarıyla ülkemize sığındığını söylüyor. Hüseyin, “Oğlum garson, aylık 2 bin lira kazanıyor. Kızlarım okula gidiyor. Sosyal medyadan yazılanlara üzülüyoruz. Kim ülkesini evini bırakıp gelir ki keyfinden. Ben işkenceyi yaşamasam, aç susuz kalmasak gelir miydik?” diyor.

FOTOĞRAF 14 Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Hatay Valiliği'nin online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyeliler, randevu günleri geldiğinde ülkelerine gitmek üzere çeşitli illerden Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Suriyeliler, jandarma, gümrük muhafaza ve polis ekipleri tarafından yapılan belge kontrolü sonrası gümrük sahasına girdi, buradaki işlemlerinin ardından da başta İdlib olmak üzere çeşitli bölgelere hareket etti. BOMBA ARAMA KÖPEĞİ ‘SÜNGÜ’ GÖREV ALDI <br> <br> Alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Suriyelilerin çıkışlarının sorunsuz olarak sağlandığı Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda, Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan bomba arama köpeği ‘Süngü’ de kullanıldı. Süngü ile giden yolcuların eşyaları ve valizleri kontrol edildi, bomba araması yapıldı. EVLENMEK İÇİN GİDEN DE VAR, HASRET GİDERMEYE GİDEN DE <br> <br> 5 yıldan bu yana Türkiye'de yaşadığını ve bu yıl verilen bayramlaşma izni ile İdlib'deki yakınlarının yanına gittiğini söyleyen Abdullah Ali Al, Şimdiye kadar fırsat bulup gidememiştim. Bu yıl bayramlaşmaya izin verildi. Hem yakınlarımı, akrabalarımı ziyaret etmiş olacağım ve hem de kısmetimde varsa evlenmeyi düşünüyorum. Bizlere bayramlaşmaya gitme imkanı tanınması nedeni ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teşekkür ediyoruz dedi. İbrahim Ahraç ise uzun zamandır Türkiye’de yaşadığını belirterek, verilen izin sayesinde çok özlediği annesini ziyaret edeceğini kaydetti. DÖNÜŞLER 31 ARALIK’A KADAR DEVAM EDECEK <br> <br> Bayramlaşmak için 2019 yılında 37 bin Suriyeli ülkesine dönerken, 2020 yılında ise İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında gidişler durdurulmuştu. Bu yıl yeniden başlayan bayramlaşma izni çerçevesinde 6 Temmuz’da başlayan gidişler tamamlanırken gidenlerin sayısı toplam 44 bin 220 oldu. Geri dönüşler ise 31 Aralık gününe kadar devam edecek. Cilvegözü’nden 44 bin 220 Suriyeli ülkesine geçti: Evlenmek için giden de var hasret gidermeye giden de Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan 44 bin 220 Suriyeli, yakınları ile bayramlaşmak için Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı üzerinden ülkelerine gitti.

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