Esenyurt'ta parasını almak istedikleri kişiyi darbeden 4 zanlı yakalandı

16:3017/02/2026, Salı
AA
Esenyurt'ta bir kişiyi darbederek parasını almaya çalışan 18 yaşından küçük 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Şubat'ta Orhangazi Mahallesi'ndeki evine doğru yürüyen H.S'nin (56) apartmana girerken kendisinden zorla para almaya çalışan 18 yaşından küçük şahıslarca darbedilmesi üzerine çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olaya karıştığı belirlenen 18 yaşından küçük 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen çocuk şüpheliler, H.S'nin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Öte yandan, H.S'nin apartmandan içeriye girerken bir grup tarafından saldırıya uğrayarak zorla parasının alınmaya çalışılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.


#Esenyurt
#darp
#istanbul
