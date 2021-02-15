Gündem Eşini bulana 100 bin lira ödül verecek
YALOVA

Eşini bulana 100 bin lira ödül verecek

Yalova’da sandalla denize açılan ve alabora olarak suya düştükten sonra bir daha haber alınamayan Ümit Çakmak’ın eşi Kardelen Çakmak kocasının ölmemiş olabileceğini düşünerek eşini bulana 100 bin liralık ödül vereceğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Ümit Çakmak’ın eşi Kardelen Çakmak kocasının ölmemiş olabileceğini düşünerek eşini bulana 100 bin liralık ödül vereceğini açıkladı.
Ümit Çakmak’ın eşi Kardelen Çakmak kocasının ölmemiş olabileceğini düşünerek eşini bulana 100 bin liralık ödül vereceğini açıkladı.

Yalova’da sandalla denize açılan ve alabora olarak suya düştükten sonra bir daha haber alınamayan Ümit Çakmak’ın eşi Kardelen Çakmak kocasının ölmemiş olabileceğini düşünerek eşini bulana 100 bin liralık ödül vereceğini açıkladı.

SANDALLA AÇILMIŞLARDI

Ümit Çakmak balık avlamak üzere 05 Ocak 2021 tarihinde Çiftlikköy ilçesinde sandalla denize açılmıştı. Ardından bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden genç denize düşerek yardım istemeye başlamıştı. Bunu fark eden arkadaşlarının sandalla olay yerine ulaşmasına rağmen Ümit Çakmak bulunamamış bunun üzerine durum polise bildirilmişti. Yalova Deniz Polisi ve çevre illerden gelen ekipler tarafından günlerce süren aramalardan bir sonuç çıkmamış ve Ümit Çakmak bulunamamıştı. Aradan geçen süreçte eşinin cesedinin bulunamamış olmasından yola çıkan kardelen Yılmaz ise kocası Ümit Çakmak’ın halen yaşıyor olabileceği fikrine götürdü.

BULANA 100 BİN LİDA ÖDÜL

Bu nedenle de eşini bulanlara 100 bin liralık bir ödül vereceğini duyuran Kardelen Çakmak, “Eşimden o günden sonra hiçbir iz bulunamaması açıkçası onun halen yaşıyor olabileceği ümidini doğurdu. Ben onun bir şekilde bir yere çıktığını, belki de hafızasının yerinde olmadığını düşünüyorum. Onu birileri bulmuş olabilir. Bu nedenle eşimi gören ya da yerini bilenlere ödül vereceğim. Yeter ki ondan bir iz bulayım. Ne olur eşimi gören, tanıyan ya da yerini bilenler bana başvursunlar. Eşimi bulmam halinde onun bulunmasını sağlayan kişiye 100 bin lira ödül vereceğim” diye konuştu.

Abone Ol Google News
Balıkçılarıngeçim kaynağı oldu

Balıkçıların
geçim kaynağı oldu

​Bu balığın kuyruğunu getirenler binler kazandı.
Koronavirüsgeçiren 36 maske

Koronavirüs
geçiren 36 maske

​Bakanlık yasakladı ancak satışı devam ediyor.
Şehitler Altıntaş ve Kabaklının naaşları memleketleri Gaziantepe getirildi

​7 liranın altına gerileyerek 6,99 seviyesini gördü.

​Kamu görevinden çıkartılması istendi.
İstanbul<br>kar altında

İstanbul
kar altında

​Meteoroloji uyardı: Kar kaç gün sürecek?
Aile içi<br>tartışmada katliam

Aile içi
tartışmada katliam

​Babasının elinden tüfeği alıp dehşet saçtı.
Düşünülenden<br>daha büyük

Düşünülenden
daha büyük

​Çin'e giden DSÖ uzmanından dikkat çeken açıklama.
Ağaçlar devrildi<br>araçlar hasar gördü

Ağaçlar devrildi
araçlar hasar gördü

İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kan donduran<br>sözlere tutuklama

Kan donduran
sözlere tutuklama

​'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek tehdit etti.
Dinar'da<br>korkutan deprem

Dinar'da
korkutan deprem

İlk belirlemelere göre herhangi bir zarar yok.
Muhaliflerle<br>parti kuracak

Muhaliflerle
parti kuracak

İYİ Parti'li ​Ümit Özdağ, yeni parti kurma hazırlığına başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.