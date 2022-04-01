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Gündem Eski CHP vekili Barış Yarkadaştan Yavuz Agiralioglunun görevden alınmasını Kılıçdaroğlu istedi iması
POLİTİKA

Eski CHP vekili Barış Yarkadaş’tan Yavuz Agiralioglu'nun görevden alınmasını Kılıçdaroğlu istedi iması


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP ile ters düşen açıklamalarda bulunan Yavuz Agiralioglu’nu, hem Genel Başkan Yardımcılığı görevinden almış hem de Başkanlık Divanı’ndan atmıştı. CHP’li eski vekil Barış Yarkadaş, Agiralioglu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun isteğiyle görevlerinden alındığı imasında bulundu. Agiralioglu, son olarak Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır ziyaretini eleştirmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eski CHP vekili Barış Yarkadaş’tan Yavuz Agiralioglunun görevden alınmasını Kılıçdaroğlu istedi iması
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin A Takımı'nı değiştirdi. Koray Aydın'dan teşkilatlar alınırken, son dönemdeki çıkışlarıyla parti tabanı ve Millet İttifakı ortağı CHP'ye rahatsızlık veren Yavuz Ağıralioğlu A Takımı'ndan tamamen çıkarıldı.

'HADDİNİ AŞAN NEZAKETSİZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP ile ters düşen açıklamalarda bulunan Yavuz Agıralioglu’nu, hem Genel Başkan Yardımcılığı görevinden almış hem de Başkanlık Divanı’ndan atmıştı. CHP’li eski vekil Barış Yarkadaş, Ağıralioğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun isteğiyle görevlerinden alındığı imasında bulundu. Yarkadaş şu ifadeleri kullandı: "Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın içinde bulunan lokomotife CHP ye yönelik, CHP’nin genel başkanına yönelik haddini aşan nezaketsiz sözler söyledi Kemal Bey’e karşı. İttifakın içinde olan bir partinin genel başkan yardımcısı ya da milletvekili, o ittifakın genel başkanına siyasi ayar veremez. Sayın Kılıçdaroğlı çıkıp demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer dediğinde ona cevap vermek Yavuz Ağıralioğlu’nun işi değildir.

Eski CHP vekili Barış Yarkadaş Yavuz Ağıralioğlu'nun neden tasfiye edildiğini açıkladı
OYNAT 00:52
Eski CHP vekili Barış Yarkadaş Yavuz Ağıralioğlu'nun neden tasfiye edildiğini açıkladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ve HDP ile ters düşen açıklamalarda bulunan Yavuz Ağıralioglu'nu, hem Genel Başkan Yardımcılığı görevinden almış hem de Başkanlık Divanı'ndan atmıştı.

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, Ağıralioglu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevlerinden alındığı imasında bulundu. Ağıralioglu, son olarak Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretini eleştirmişti.

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