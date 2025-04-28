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Eski tip sürücü belgesi uyarısı kullananlar dikkat: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü uyardı

Eski tip sürücü belgesi uyarısı kullananlar dikkat: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü uyardı

14:5328/04/2025, Pazartesi
AA
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden eski tip sürücü belgesi uyarısı yapıldı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden eski tip sürücü belgesi uyarısı yapıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, eski tip sürücü belgelerinin kullanımlarının 31 Temmuz 2025'te dolacağı belirterek, yoğunluktan etkilenilmemesi adına ilgililerin kısa sürede randevu alması uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Başvuru yoğunluğundan etkilenmemek için Alo 199, http://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvuru gerçekleştirebilirsiniz" denildi.

Müdürlüğün sosyal medya hesabındaki açıklamada, 2016 öncesi düzenlenen sürücü belgelerinin son kullanım tarihinin 31 Temmuz 2025 olduğu anımsatıldı.

Başvuru yoğunluğundan etkilenilmemesi adına ilgililerin randevu alması tavsiyesine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizdeki başvuru yoğunluğundan etkilenmek için Alo 199, http://randevu.nvi.gov.tr, e-Devlet aracılığıyla randevu alarak en kısa sürede başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz."
#Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
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