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Esra Hankulu'nun ölümünde yeni gelişme: Ümitcan Uygun'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde 25 yaşında Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Ümitcan Uygun, 19 Ocak 2022'de hakim karşısına çıkacak.

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Haber Merkezi DHA
Esra Hankulunun ölümünde yeni gelişme: Ümitcan Uygunun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Ümitcan Uygun ve Esra Hankulu

Esra Hankulu, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinde, 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Hankulu ile geceyi evde geçiren ve gözaltına alınan arkadaşları Dilan C. ile Furkan G., kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili soruşturmada şüpheli olan Ümitcan Uygun'un da geceyi evde geçirdiğini söyledi. Bunun üzerine Ümitcan Uygun da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Uygun, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Furkan G. ile Dilan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UYUŞTURUCU MADDE TESPİT EDİLDİ


Soruşturma kapsamında Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen kan örneklerinin incelenmesi sonucu hazırlanan raporda Hankulu ile evde bulunan Ümitcan Uygun, Furkan G. ile Dilan C.’nin kanında uyuşturucu madde tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda ise Esra Hankulu’nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara ve İstanbul Adli Tıp Kurumlarının raporlarının ardından soruşturmayı tamamladı. Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Ümitcan Uygun için 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan G. ve Dilan C. için ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

  • 3 sanık, 19 Ocak 2022'de Ankara 9'uncu Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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