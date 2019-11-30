Sabah erken saatte kız kardeşinin ve kendi evinin duvarlarına, ‘Defol Alevi’ yazılarak çarpı işareti atıldığını dikkat çeken baba Bayram Şenal, Gaziemir Belediye Başkan Yardımcısı'nın kendilerini darp etmesinden sonra olayın yaşandığını ifade etti.

OYNAT 00:00 Evi işaretlenen Alevi aile: Belediye başkan yardımcısı "Evinizi yıktırırım" demişti ondan şüpheleniyoruz İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan ve duvarına 'Defol Alevi' yazılarak çarpı işareti konulan aile açıklama yaptı. Sabah kalktığında yazıyı gördüğünü söyleyen baba Bayram Şenal, “Gaziemir belediye başkan yardımcısı, 'elimde olsa evlerinizi yıktırırım' diyordu. 10-15 kişi ben ve oğlumun üzerine saldırdılar, darp ettiler. Raporlarımız, karakol tutanağımız da var. Ondan başka şüphelendiğim kimse yok” diye konuştu. BiP'te paylaş

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'Yolumuz ve suyumuz yok'

Yolları ve suları olmadığı için belediye gittiklerinde kendilerine saldıran belediye başkan yardımcısından şüphelendiklerini iddia eden Şenal şöyle konuştu:

Gaziemir belediye başkan yardımcısı, ‘elimde olsa evlerinizi yıktırırım’ diyordu

"2 kişi ile tartışmıştım. Biri komşumdur, o da yapmaz eminim. Gaziemir belediye başkan yardımcısı, ‘elimde olsa evlerinizi yıktırırım’ diyordu. 10-15 kişi ben ve oğlumun üzerine saldırdılar, darp ettiler. Raporlarımız, karakol tutanağımız da var. Ondan başka şüphelendiğim kimse yok.

'25 senedir buradayız böyle bir olay olmadı'

Akşam bir şey duymadım. Köpek geçen arabalara havlıyor. 25 senedir buradayız ve böyle bir olayla karşılaşmadık. Aklımıza bile gelmezdi. Belediye ile tartışmadan sonra bu olay oldu. Bizim kimseye bir zararımız yok. Kimseyle kavgamız da yok. Burada Alevi olan iki aileyiz.”

OYNAT 01:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabı sorulacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Din Şurası toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde alevi vatandaşların evlerine işaret konmasıyla ilgili 'Alevi vatandaşlarımızın evlerine işaret konması gibi hareketler bizi bölmek için yapılıyor. Cezasız kalamayacak' dedi. BiP'te paylaş

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"Can güvenliğimiz yok"

Olayın yaşandığı akşam akrabalarında kaldığını söyleyen Bayram Şenal’ın oğlu Eren Şenal ise 1,5 ay önce belediye başkan yardımcısı ile yaşadıkları husumet sonrası böylesi bir girişimin olduğunu iddia ederek, “Babam sabah saat 9.30 civarında beni aradı, durumu haberdar etti. Dayımlarda kalmıştım. Geldikten sonra baktım yazılar var. Hem bizim hem de halamın evine yazı yazarak çarpı işareti atmışlardı. Polisler geldi ve sorguya başladı. Olay yeri gelerek inceleme yaptı. Sivil polisler ellerinde sprey boya ile yazıyı boyadılar. Birkaç tanesi evin içine girdi, odama baktı. Karakolda ifademiz alındı. Can güvenliğimizin olmadığını ifademde de belirttim. Husumet yaşadığımız kişileri sordular. 1,5 ay önce belediye başkan yardımcısı ve adamları tarafından darp edildim. Bu adli vaka olduğu için mahkemeye taşındı” diye konuştu.

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