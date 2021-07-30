Gündem Eyüpsultanın En güzelleri ödüllerini aldı
YEREL GÜNDEM

Eyüpsultan’ın ‘En güzelleri’ ödüllerini aldı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından, “Eyüpsultan Çiçek Açıyor” sloganıyla düzenlenen “En Güzel Teras/Bahçe ve Balkon” yarışmasında kazananlara ödülleri verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eyüpsultan’ın ‘En güzelleri’ ödüllerini aldı
Ödüller veriliyor

Yarışma 'En Güzel Bahçe' ve 'En Güzel Teras ve Balkon' olarak iki ayrı kategoride düzenlendi. Eyüpsultanlıların yoğun ilgi gösterdiği yarışmada birbirinden güzel, birbirinden renkli bahçeler, balkonlar ve teraslar yarıştı.

Yarışmanın ödül töreni, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla, Eyüpsultan Belediyesi Mehmet Akif Ersoy salonunda gerçekleşti.

Başkan Deniz Köken ödül töreninde yaptığı konuşmada öncelikle yarışmaya iştirak eden tüm Eyüpsultanlıları tebrik ederek: “Fesleğen dağıtırken vatandaşların çiçeğe, yeşile olan ilgisini görünce böyle bir şey yapmak istedik. Küçücük alanda bile neler yapılabildiğini gördük. Eyüpsultan’ı teraslarla, bahçelerle, balkonlarla ve parklarla daha güzel hale getirebiliriz. Sizin yaptığınız çalışmalar komşularınıza örnek olur. Bundan sonra sokakları da yarışa dahil etmek istiyoruz.” dedi.

Konuşmanın ardından Başkan Deniz Köken her iki kategorinin de birincisine ödül olarak laptop, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşincisine ise tablet verdi.

DEĞERLENDİRME SEÇİCİ KURUL TARAFINDAN YAPILDI

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şube 2. Başkanı ve Peyzaj Mimarı Murat Çelik, Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü ve Ziraat Mühendisi Ali Kemal Güler, Peyzaj Mimarları Ayşe Kübra Emrehan, Ömer Çelik, Özlem Kılıç, Pelin Yıldırım, Sümeyye Alçep'in yanı sıra Basın Danışmanı Burak Öztürk ve fotoğrafçı Serdar Canıpek de seçici kurulda yer aldı.

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