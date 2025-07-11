Facia büyümeden engellenebilirmiş

Yangında 51 yaşındaki abisi Yılmaz Sarıtaş ile yeğenleri 15 yaşındaki Nehir ve 12 yaşındaki Doruk’u kaybeden Çiğdem Sarıtaş duruşmaları yakından takip ediyor. Yaşanan facianın ardından hayatlarının tamamen değiştiğini söyleyen Sarıtaş, “6 aydır sadece nefes alarak yaşıyoruz. Bütün yaşantımız yangının olduğu gün bitti çünkü ailemiz yarım kaldı. Çekirdek ailemin yarısını katlettiler. Kalan yarısı annem ve babam, ben onlar da ben de kronik hasta olarak zaten yaşantımıza devam etmeye çalışıyoruz. Eğer buna yaşantı denirse” diye konuştu. Duruşma salonunda davayı takip ederken sanıklarla yan yana durmanın çok zor olduğunu söyleyen Sarıtaş, “Bu konuda aşırı stresliyiz. Kendimizi zor zaptediyoruz. Düşünsenize, 78 cana mal olmuş katiller yanı başımızda. Sessiz kalarak ve metanetimizi koruyarak durmak çok zor” şeklinde konuştu.