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POLİTİKA

Faiz sebep enflasyon netice

Faiz sebep enflasyon netice

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide önemli mesajlar verdi. İstikrar, büyüme ve istihdam odaklı yeni bir seferberlik başlattıklarını söyleyen Erdoğan, “Faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız" dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

AK Parti TBMM grup toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konuşmasının büyük bölümünü ekonomiye ayırdı. Yaşanan gelişmeler ışığında, küresel ve milli ekonomideki tüm senaryoları çalıştıklarını, Türkiye için en doğru olanı yapmaya gayret gösterdiklerini belirten Erdoğan şu mesajları verdi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye barış gücünde Rusya ile birlikte görev alacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye barış gücünde Rusya ile birlikte görev alacak
  • Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak ve ülke risk primini düşüreceğiz. Türk ekonomisine ve Türk Lirası’na güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek, desteği vereceğiz. Vatandaşlarımız tasarruflarında tercihlerini Türk Lirası’ndan yana kullanmalıdır.

Erdoğan, Ankara’daki Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde fidan dikti.

YATIRIMCIYLA YAKIN TEMAS

Yatırım yapıldığında en yüksek ve güvenli kazancın sağlanacağı ülkelerin başında Türkiye’nin geldiğini tüm dünyaya göstereceğiz. Bu çerçevede ekonomi yönetimimiz yerli ve uluslararası yatırımcılarla yakın mesai içinde olacaktır. Özellikle ülkemize doğrudan yatırım getirecek herkese bu fırsatları birlikte değerlendirme teklifini yapacağız. Ekonominin tüm taraflarıyla, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla yakın iş birliği halinde hareket ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide ilk 10'a gireceğiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomide ilk 10'a gireceğiz

YENİ BİR SIÇRAMA OLACAK

Biz de uluslararası yatırımcılarla bir dizi toplantılar yaparak, onlara ülkemizdeki imkanları, fırsatları, potansiyeli ve sağlayacağımız destekleri bizzat anlatacağız. Salgın sonrası süreçte Türkiye’yi öne çıkartacak yatırım programlarının hazırlıklarına bilhassa önem veriyoruz. Türkiye’ye yeni bir ekonomik sıçrama yaptırmak için çalışıyoruz.

İSTİKRAR ODAKLI SEFERBERLİK

  • İnşallah hedeflerimize ulaşacak, ekonomimizi büyütecek, istihdamı artıracak, milletimizin refahını yükselteceğiz. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin, diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle, yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, kendi imkanlarımızı en üst seviyede harekete geçirerek, gereken adımları hızla ve kararlılıkla atarak, inşallah 2023 hedeflerimize ulaşacağız.

ENFLASYONU DAHA DA AŞAĞI ÇEKECEĞİZ

Sürdürülebilir güçlü büyüme ve istihdam artışının yolu fiyat istikrarından, bir başka ifadeyle enflasyonun kontrol altında tutulmasından geçiyor. Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti, bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor. Her zaman söylediğim gibi faiz sebep, enflasyon neticedir ve bunu başaracağız. İnşallah buradaki engeli aşarak enflasyonu daha da aşağı çekeceğiz. Bunun için, en kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte, ardından kademeli olarak orta vadeli hedeflerimize doğru indirmekte kararlıyız.

MB’NİN HER ADIMDA YANINDAYIZ

  • Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları belirlemek ve hayata geçirmek, dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de Merkez Bankasının görevidir. Hazine ve Maliye Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının, enflasyon hedeflemesini ve para politikası araçlarını, temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde, şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en kısa sürede getireceklerine inanıyorum. Bu çerçevede atacakları her adımda kendilerinin yanında olduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Elbette tüm bunları serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak suretiyle yerli ve uluslararası yatırımcıları harekete geçirerek yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk askeri Karabağ'da olacak
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk askeri Karabağ'da olacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye Karabağ'daki barış gücünde Rusya ile birlikte görev alacak' ifadelerini kullandı.

Karabağ’da biz de varız

Karabağ’ın kurtuluşu dolayısıyla Azerbaycan’ı tebrik eden Erdoğan, varılan anlaşmaya göre, şu ana kadar henüz ele geçirilememiş Azerbaycan toprakları ile Karabağ’ın kalan kısımlarının Azerbaycan’a bırakılacağını dile getirdi. Anlaşmaya göre, Ermenistan’ın, Kelbecer’i 15 Kasım’a, Ağdam ve Kazak bölgelerini 20 Kasım’a, Laçin’i de 1 Aralık’a kadar Azerbaycan’a teslim edeceğini anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

  • “Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu (dün) sabah imzalandı. Bu merkez, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan toprakları üzerinde kurulacaktır.

GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Dağlık Karabağ’daki ateşkesin ihlalini önlemeye yönelik tüm tedbirler bu merkez tarafından alınacaktır. Böylece, Azerbaycan topraklarındaki ve Karabağ’daki 28 yıllık işgal, resmen ve fiilen sona ermektedir.

Karabağ bir kez daha eman yurdu haline gelmekte, hilalin gölgesindeki huzurlu yerini almaktadır. İnşallah bundan sonra Azerbaycan’la çok daha yakın, çok daha güçlü iş birliği içinde olacak, ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz.”

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ anlaşmasına ilişkin, “Rusya orada hangi anlayış içerisinde yerini alıyorsa, aynı şekilde bizim de oradaki gözlem ve denetleme ekiplerimiz aynı anlayışla orada yerini alacak” diyerek, Rusya ile görüşmelerin başladığını söyledi.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ

  • Erdoğan, Suriye’de de Karabağ’dakine benzer bir barış ve huzur döneminin en kısa sürede başlamasını canıgönülden arzu ettiklerini söyledi. Bunun için öncelikle Suriye topraklarını kana bulayan rejimin ve terör örgütlerinin devre dışı bırakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, “Türkiye olarak, bölgemizde barışın, huzurun, güvenin, refahın kök salması için üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkür
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sağlık sorunları sebebiyle affını isteyen eden Berat Albayrak ile ilgili, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde özellikle de iki sismik araştırma, 3 sondaj gemisinin ekonomik sıkıntılar döneminde ülkemize kazandırması da finans yönetimi bakımından önemli bir başarıydı. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle affını istedi. Biz de Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk.' ifadelerini kullandı.

Berat Albayrak’a teşekkür ederim

  • Önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, sonra Hazine ve Maliye Bakanı olarak ülkeye önemli hizmetler veren Berat Albayrak’a da şahsı ve millet adına teşekkür eden Erdoğan, “Bu süreç içerisinde özelikle de iki sismik araştırma, üç tane de sondaj gemisini hakikaten dünyadaki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde bunu fırsata dönüştürmek suretiyle ülkemize kazandırması da finans yönetimi bakımından önemli bir başarıydı. Kendisi, sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi, biz de bu talebi kabul ederek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı’mıza görevinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Geçen cuma günü Merkez Bankası Başkanlığında da bir görev değişikliği yaptıklarını, Merkez Bankası Başkanlığına, geçmişte Maliye Bakanı, son olarak da Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olarak görev yapan Naci Ağbal’ı atadıklarını belirten Erdoğan, yeni Merkez Bankası Başkanı’na da başarılar diledi.

Yeni döneme hazırlanacağız

  • Yatırımları yeşerten ve bereketlendiren iklimi tesis etmenin, ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu bildiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Yaptığımız her reform, ülkemizdeki çeşitli kesimlerle birlikte yerli ve uluslararası yatırımcılara da hitap ediyor. Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız. Ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların hazırlıkları içindeyiz.” Erdoğan, var olan eksiklikleri ise süratle gidererek, ülkeyi yeni döneme süratle hazırlayacaklarını, yatırım iklimini olumlu yönde geliştireceklerini belirtti.

Sadık Albayrak

Hevesleri kursaklarında kalacak

  • Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak’ın babası yazar Sadık Albayrak, oğlunun sağlık sebebiyle görevden affını istemesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. “Masa başında sahte ve fitne haberler üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır” ifadelerini kullanan Albayrak’ın açıklamasında şu hususlara yer verildi: Bir dava partisi olan AK Parti’nin ve her daim ‘Nur-u Aynım’ dediğim muhterem Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, ‘ölümüne ölümüne’ duygusuyla, bütün bir aile olarak dimdik durmaktan bir an dahi vazgeçmemiz mümkün değildir. Emperyal güçlerin ve yerli uzantılarının, başta FETÖ olmak üzere bütün millet düşmanlarının karşısında elimizde ‘Selahaddin’in kılıcı’ alnımız ak, başımız dik dağ gibi durmaya devam edeceğiz.

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