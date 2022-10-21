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İSTANBUL

Fatih Belediyesi’ne ‘Atık Yönetimi’ ödülü

Fatih Belediyesi’nin “Sıfır Atık Geleceğe Hazırlık” mottosuyla hayata geçirdiği projeler yeni bir ödül daha aldı. Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde Fatih Belediyesi Sıfır Atık Eğitim Merkezi ve Geri Dönüşüm Atölyesi “Atık Yönetimi” dalında ödüle layık görüldü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Belediyesi’ne ‘Atık Yönetimi’ ödülü
Fatih Belediyesi’ne ‘Atık Yönetimi’ ödülü.

İş dünyası için rol modelleri paylaşmak amacıyla, bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde Türkiye’nin sürdürülebilir iş alanında lider akademisyenlerinden oluşan jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu, 15 kategoride 35 ödül sahiplerini buldu. Fatih Belediyesi’nin örnek geri dönüşüm çalışmalarından Sıfır Atık Eğitim Merkezi ve Geri Dönüşüm Atölyesi “Atık Yönetimi” dalında ödüle layık görüldü.

‘’Dönüşüm Birlikte Mümkün’’ sloganıyla Fairmont Quasar Istanbul’da gerçekleşen “Sürdürülebilir İş Ödülleri” töreninde Fatih Belediyesi’nin ödülünü İşletme Müdürü Fatih Erol, ekip arkadaşlarıyla birlikte aldı. Ödülü aldıktan sonra açıklamalarda bulunan Fatih Erol, “Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ergün Turan’ın destekleri ile sıfır atık konusunda öncü bir belediye olma yolundaki projelerimizden birinin sürdürülebilir bir model olarak takdir edilmesi gurur verici. Emeği geçen takım arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Fatih Belediyesi olarak çevre odaklı bir belediyecilik anlayışını daha ileri götürmek için var gücünüzle çakışmaya devam edeceğiz” dedi.

Fatihlilerin sadece atık getirilmesine yönelik değil aynı zamanda atölye faaliyetlerine de katılabilecekleri 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde; 14 grup atık kabul ediliyor. ‘Sıfır Atık’ bilincinin arttırılması hedefiyle çalışmalarını sürdüren Fatih Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde çocuklar geri dönüşüm ürünlerinin nasıl ayrıştırılıp, ne tür işlemlerden geçirildiğini yerinde inceleyerek, öğrenme imkânı buluyor, geri dönüşümün çevreye olan katkısının önemine varıyor.

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