Fatma Barbarosoğlu'na Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Külliye'deki konuşmasının ardından 2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen isimleri açıkladı. Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu, edebiyat alanında ödüle layık görüldü.
Yeni Şafak yazarı Fatma Barbarosoğlu, edebiyat alanında ödüle layık görüldü. Bilim Kültür alanında Gönül Tekin, Günay Kut, edebiyat alanında Fatma Barbarosoğlu, müzik alanında Ahmet Özhan, sinema alanında Göksel Arsoy, tiyatro alanında Turan Oflazoğlu, kütüphanecilik alanında Ramazan Minder, zanaatlar alanında Salih Balakbabalar büyük ödüle layık görüldü, Vefa ödülünün sahibi ise Halit Refiğ oldu.
#Fatma Barbarosoğlu
#Cumhurbaşkanlığı
#Kültür ve Sanat Büyük Ödülü