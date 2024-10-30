Fatma Barbarosoğlu'na Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü

Mısır asıllı Avusturyalı yönetmen Abu Bakr Shawky’nin mezuniyet tezi projesi olan Yomeddine (Hesap Günü) filmi Kahire’nin kenar mahallelerinde yaşayan bir cüzzamlı adam ve bir yetimin dokunaklı yolculuğunu konu alıyor. “Hesap Günü” filmiyle Cannes’da “Francois Calais Ödülü”nü kazanan Shawky, “Cannes çok ilginç bir deneyimdi. Bu filmi dünya çapındaki izleyicilere gösterebilmek bir zevkti. Küçük bir filmle gitmek de çok keyifliydi. Biz bu filmi yaparken hiçbir şeyimiz yoktu. Prodüksiyon şirketimiz benim evimdi. Herkes orada yaşıyordu. Bütün vaktimizi orada geçiriyorduk” diyor.