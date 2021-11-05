​Felaket tellallarına prim yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Dünyanın oldukça sancılı geçen 2 yılın ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesini artık daha ümitvar bir şekilde sürdürdüğünü belirten Erdoğan, başta sağlık, ulaşım, eğitim ve ticaret olmak üzere birçok alanda kademeli normalleşme adımlarının atılmaya başlandığının görüldüğünü ifade etti.

Erdoğan, küresel ekonominin geçen sene yaşadığı daralma sonrasında tekrar eski ritmine kavuşmaya başladığını, üretim ve ihracatın arttığını, insan hareketliliğinin yeniden başlamasıyla turizmde de hızlı bir toparlanmaya şahit olunduğunu dile getirdi.

OYNAT 06:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Vatandaşımızın her birinin yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkındayız. Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

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BÜYÜME HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ

Aşılamada ve tedavi yöntemlerinde kazanılacak mevziye bağlı olarak bundan sonraki sürecin çok hızlı gelişeceğine inandıklarını söyleyen Erdoğan, geçen yıl salgın dolayısıyla birçok gelişmiş ülkenin aldığı sert tedbirlerle ekonomide kontak kapattığını ancak kendilerinin böyle bir yola başvurmadıklarına işaret ederek, bir taraftan salgın tedbirlerine riayet ederken diğer taraftan da stratejik sektörler başta olmak üzere üretim süreçlerini devam ettirdiklerini belirtti.

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Üreten, istihdam eden, ihracat yapan, yatırım yapan insanları zor dönemlerinde yalnız bırakmadıklarına dikkati çeken Erdoğan, “Verdiğimiz destek ve teşviklerle yeni fabrikaların kurulmasını sağladık. Gaziantep’ten Konya’ya, Kocaeli’den Hatay’a, Ankara’dan Adana’ya birçok şehirlerimize yeni üretim tesisleri kazandırdık. Böylece ülkemiz 2020’de yüzde 1,8 büyürken, bu yılın ilk iki çeyreğinde yüzde 7,2 ve yüzde 21,7 büyüme oranlarıyla yükseliş trendini sürdürdü. İhracatta tarihimizde ilk defa 212 milyar dolar seviyesini aşarak önemli bir rekora imza attık. Uluslararası kuruluşlar yüzde 9 tahmininde bulunsalar da biz yıl sonu itibarıyla çift haneli büyüme rakamlarına ulaşacağımızı düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

DEVLET SÜBVANSE EDİYOR

“Büyük hedeflere odaklanırken burnumuzun dibindeki sorunlara da asla gözümüzü kapatmıyoruz” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

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“Vatandaşımızın her birinin yaşadığı sıkıntıların ve zorlukların farkındayız. Salgın nedeniyle küresel ölçekte bozulan ekonomik dengelerin yol açtığı maliyetleri içeriye en az şekilde yansıtmak için gereken tedbirleri alıyoruz. Tarım ürünlerinde oldukça yüksek alım fiyatları belirleyerek çiftçimizi ve üreticimizi korumaya çalıştık. Kamudaki işçi ve memurların ücretlerinde yaptığımız artışlarla da çıtayı bir hayli yüksek tuttuk. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki maliyet satış oranlarında devlet olarak ciddi seviyede sübvansiyon yapıyoruz. Sosyal yardım sistemimizi etkin şekilde işleterek geliri olmayan ve çok düşük gelirli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Kerim devlet anlayışımızın tezahürü olan bu politikalara önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Her krizin aynı zamanda yeni fırsatlara kapı araladığı gerçeğine uygun şekilde felaket tellallarına prim vermeden, gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmadan Türkiye’yi üretim, ihracat, yatırım ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi sürdüreceğiz.”

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Erdoğan, programın hayırlara vesile olmasını dileyerek, emeği geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığının ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen Türk Konseyi Eğitim Bakanları 6. Toplantısı ve Uluslararası Türk Akademisi Bilim Konseyi 4. Toplantısına da bir mesaj gönderdi. Erdoğan toplantının eğitim camiası ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diledi.

İl gezileri devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, il gezilerine devam ediyor. Erdoğan, yarın Batman’a gidecek. Şehirde yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan, gençlerle de bir araya gelecek.

ÇANAKKALE VE İZMİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilerleyen günlerde il gezilerini Çanakkale ve İzmir ile sürdüreceği belirtiliyor. Erdoğan’ın 13 Kasım’da Çanakkale’ye, 26 Kasım’da İzmir’e bir ziyaret gerçekleştireceği ifade ediliyor. Buralarda da İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılarak teşkilata önemli mesajlar vermesi beklenen Erdoğan, gençlik buluşması programına katılacak. Öte yandan, Erdoğan’ın, gençlik buluşmaları kapsamında 16 Kasım’da Ankara’da düzenlenecek Belediyeler Gençlik Festivali’ne katılacağı kaydediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de Diyarbakır, Erzurum, Kahramanmaraş, Mersin, Adana ve Eskişehir’e gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında gençlerle buluşmuştu.