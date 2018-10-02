Fenomenlere uyuşturucu operasyonu

Sosyal medyada yüzbinlerce hayran kitlesine sahip 4 fenomen, uyuşturucuyu özendirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, uyuşturucu madde kullanımını özendirici paylaşımlar yaptığı tespit edilen bazı sosyal medya fenomenlerini inceleme altına aldı. Aylar süren takibin ardından İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda, İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. “Narkonet-2” adlı operasyonda, “uyuşturucuyu madde kullanımını alenen özendirme” amaçlı sosyal medya içeriği paylaştıkları öne sürülen “Pucca” lakaplı Pınar Karagöz, “Youtuber” Ali Muhsin Atam, “Şam” lakaplı rapçi Şamil Kürşad Oymak ile “Burry Soprana” takma adlı rapçi Burak Aydoğduoğlu gözaltına alındı.

Şamil Kürşad Oymak

KAN ÖRNEĞİ ALINACAK

Evlerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen Karagöz ile Oymak’tan kan örneği alınacağı öğrenildi. Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

24 Haziran seçimleri öncesi, “24 Haziran’da İnce kazanınca şampanyalarla kutlama yapacağız, ayakkabı kokusu ülkeyi terk edecek” diyen “Pucca”, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından darbe çağrısı yapmıştı.

Ali Muhsin Atam

En popüler şarkısı ‘esrar’

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan fenomenlerden “Burry Soprana” takma adlı rapçi Burak Aydoğduoğlu’nun argoda esrar anlamına gelen “Mary Jane” aldı şarkısı 8 milyondan fazla izlenmiş. “Çek bi’ duman bana dön bunu, her tadan aklını kaybedecek ey, harmanım içmedim 10 gündür, bu durum beni mahvedecek ey” şeklinde skandal sözler içeren şarkı, alenen uyuşturucuyu teşvik ediyor. Koreli bir çizgi film kahramanı olan “Pucca” lakabını kullanan Pınar Karagöz de yazdığı blog ve kitaplarla tanınıyor. Toplumun ilgisini çekecek günlük ve bloglarını kitaplaştıran Karagöz, Twitter hesabıyla da yüzbinlerce takipçiye ulaşıyor. İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü öğrencisi olan “Youtuber” Ali Muhsin Atam’ın da Youtube’da 938 bin takipçisi bulunuyor. Atam, özellikle sosyal deney içerikli videolarıyla gündeme geliyor.