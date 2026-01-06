Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

Feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi

19:026/01/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Bozcaada ve Gökçeada’da feribot seferlerine fırtına engeli
Bozcaada ve Gökçeada’da feribot seferlerine fırtına engeli

Olumsuz hava şartları nedeniyle yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Geyikli-Bozcaada hattı ile Kabatepe-Gökçeada hattında 7 Ocak tarihinde yapması planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale'nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattı ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan Çanakkale Valiliği fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.






#Feribot
#Sefer
#Hava Durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliler için kritik hafta: En düşük emekli maaşı 2026’da kaç TL olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaş gündemi