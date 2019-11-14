Festivale var işçilere yok

Başkan Ahmet Sarıkurt, Kasım ayı meclis toplantısı öncesi belediye meclis üyelerine “maaşları ödeyemeyecek hale geldiklerini” söyledi. Başta festival harcamaları olmak üzere belediyenin israf tablosunu görmezden gelen CHP’li Sarıkurt, “İller Bankası’ndan gelen tahakkuk ve tahsilat ilişkisine bakınca makasın açıldığını görüyoruz. Bu ay merkezi bütçeden gelen pay yüzde 20 daha düşük olacak. Bu miktar daha önce sigortaya, vergiye ve maaşlara yetiyordu. Bir dönem ise sadece maaşlara yetmeye başladı. Bugün itibariyle yerel kaynak maaşlara dahi yeterli gelmeyecek vaziyette. Ümit ediyoruz ki meclisimiz bu zorluklardan bir an evvel çıkar” ifadesini kullandı.

İŞÇİNİN MAAŞ ENDİŞESİ

Çorlu Belediye Meclisi AK Parti Grubu belediyenin içerisinde bulunduğu acı tablo ve gelinen son durum karşısında CHP’li başkana tepki gösterdi. AK Parti Grubu, belediyenin işçilerin maaşlarını dahi ödenemeyecek duruma gelmesini ilçede yapılan festivaller ve CHP’li belediyenin düzensiz harcamalarına bağladı. Sarıkurt’un mecliste yaptığı açıklama Çorlu Belediyesi personelini de tedirgin etti. İşçiler önümüzdeki aylarda maaşlarını alamamaktan ve diğer CHP’li belediyeler gibi maaş krizi yaşanmasından endişe ediyor. CHP’li Çorlu Belediyesi, 29 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği iki festival için toplam KDV hariç 428 bin TL ödedi.