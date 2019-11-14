Gündem Festivale var işçilere yok
POLİTİKA

Festivale var işçilere yok

Festivallere harcadığı paralarla gündeme gelen CHP’li Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, belediye kasasında para bırakmadı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Ahmet Sarıkurt
Ahmet Sarıkurt

Başkan Ahmet Sarıkurt, Kasım ayı meclis toplantısı öncesi belediye meclis üyelerine “maaşları ödeyemeyecek hale geldiklerini” söyledi. Başta festival harcamaları olmak üzere belediyenin israf tablosunu görmezden gelen CHP’li Sarıkurt, “İller Bankası’ndan gelen tahakkuk ve tahsilat ilişkisine bakınca makasın açıldığını görüyoruz. Bu ay merkezi bütçeden gelen pay yüzde 20 daha düşük olacak. Bu miktar daha önce sigortaya, vergiye ve maaşlara yetiyordu. Bir dönem ise sadece maaşlara yetmeye başladı. Bugün itibariyle yerel kaynak maaşlara dahi yeterli gelmeyecek vaziyette. Ümit ediyoruz ki meclisimiz bu zorluklardan bir an evvel çıkar” ifadesini kullandı.

İŞÇİNİN MAAŞ ENDİŞESİ

  • Çorlu Belediye Meclisi AK Parti Grubu belediyenin içerisinde bulunduğu acı tablo ve gelinen son durum karşısında CHP’li başkana tepki gösterdi. AK Parti Grubu, belediyenin işçilerin maaşlarını dahi ödenemeyecek duruma gelmesini ilçede yapılan festivaller ve CHP’li belediyenin düzensiz harcamalarına bağladı. Sarıkurt’un mecliste yaptığı açıklama Çorlu Belediyesi personelini de tedirgin etti. İşçiler önümüzdeki aylarda maaşlarını alamamaktan ve diğer CHP’li belediyeler gibi maaş krizi yaşanmasından endişe ediyor. CHP’li Çorlu Belediyesi, 29 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında düzenlediği iki festival için toplam KDV hariç 428 bin TL ödedi.

CHP’nin iddiaları yalan
GÜNDEM
CHP’nin iddiaları yalan
Yeni sayfa açmakta kararlıyız

Yeni sayfa açmakta kararlıyız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan CIA'in terörist belgesini Trump'a verdi.
Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

Baş veririz ama asla baş eğmeyiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Diyanet Merkezi'nde konuştu.
​Kargo şirketlerinin yeni oyunu

​Kargo şirketlerinin yeni oyunu

​'Uçak kargo' parası alıp karayoluyla gönderiyorlar.
Gazze'de<br>katliam ve suikast

Gazze'de
katliam ve suikast

​Bebek katili İsrail Gazze'de 24 kişiyi şehit etti.
Zirveye 'terörle mücadele' damga vurdu

Zirveye 'terörle mücadele' damga vurdu

Erdoğan ve Trump zirvesinden öne çıkan bütün başlıklar.
'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

​92 yaşındaki Yomralı Mustafa Amca bir asra yaklaşan ömrünü anlattı.

CIA'in belgesini <br>Trump'a verdi

CIA'in belgesini
Trump'a verdi

CIA, Mazlum Kobani'yi terörist olarak belgelemiş.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Adrese teslim

Adrese teslim

Diplomasi sınırlarını aşan mektup iade edildi.

Masada dikkat çeken dosya

Masada dikkat çeken dosya

İletişim Başkanlığının hazırladığı dosya görüşmeye damga vurdu.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Türkiye etiketine <br>Twitter'dan sansür

Türkiye etiketine
Twitter'dan sansür

Dünya gündemine oturan terörle mücadele etiketi engellendi.
Türkiye'den İsrail'e kınama

Türkiye'den İsrail'e kınama

'İsrail yönetimi, saldırgan tutumuna ve işgale son vermeli.'
Bak oğlum <br>annen orada

Bak oğlum
annen orada

Baba ve 6 yaşındaki oğlunun en acı görevi.
Şenol Güneş <br>isyan etti!

Şenol Güneş
isyan etti!

Tarihi maç öncesi kritik bilgi basına sızdı.
Çorum adını Guinness'e yazdırdı: Bir saatte en fazla fidan dikme rekoru
Gündem

Çorum adını Guinness'e yazdırdı: Bir saatte en fazla fidan dikme rekoru

Tarım ve Orman Bakanlığı, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan 'Bir saatte en fazla fidan dikme' dünya rekorunun Çorum'da dikilen fidanlarla Türkiye adına tescil ettirildiğini duyurdu. Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici, "1 saat içinde en çok ağaç dikme rekoru, Çorum'da, 303 bin 150 fidanla Tarım ve Orman Bakanlığına ait oldu." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı genelgeler yürürlükten kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan genelgede, uygulama imkanı kalmayan veya yürürlükte kalmasına lüzum görülmeyen 1982 ile 2011 yılları arasında yayımlanmış 8 genelge yürürlükten kaldırıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı: Uzak durun
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı: Uzak durun

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya için seyahat uyarısı başlığı altında yapılan açıklamada "Bolivya’da yaşanan son olaylar bağlamında başta Başkent La Paz olmak üzere Potosi, Sucre, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, El Alto, Oruro ve Tariha kentlerinde yer yer şiddet de içerebilen kitle eylemleri düzenlenmektedir. Bolivya’da yaşayan veya Bolivya’ya ticari veya turistik amaçlarla giden veya gitmeyi planlayan vatandaşlarımızın bu tür eylemlerin gerçekleştirildiği mahallerden uzak durmaları ve dikkatli davranmaları, gelişmeleri yerel basın ve yayın organlarından takip etmeleri ve La Paz Büyükelçiliğimizle irtibat halinde olmaları önerilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.