Fethiye'de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü Sude öldü, sürücü yaralandı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Soner Kütahya'nın kontrolünü kaybettiği 48 ASM 575 plakalı motosiklet devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosikletteki Sude Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Koyuncu'nun cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Yaralanan motosikletin sürücüsü Kütahya ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soner Kütahya'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi.