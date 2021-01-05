​FETÖ yerini biliyordu

BBP kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği 25 Mart 2009 tarihindeki helikopter kazasındaki FETÖ bağlantıları deşifre olmaya devam ediyor. Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düşmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davaya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sunduğu mütalaa ve mütalaanın ekleri, FETÖ’nün olayın ilk dakikalarından itibaren enkazın yerini bildiğini ortaya koydu.

KRİZ MERKEZİNDEN GİZLENDİ

Dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü İsmail Duman ve yardımcısı Dursun Özmen tarafından İstihbarat Daire Başkanlığı ile koordine edilerek sürecin yönetildiği, pilotun telefonundan hareketle daha ilk anlarda helikopterin bulunduğu yerin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca koordinat bilgisi için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile iletişime geçildiği ancak alınan baz ve koordinat verilerinin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü, Başbakanlık Kriz Merkezi ya da valilikle paylaşıldığına dair faks kaydı, belge, ceride defter kaydının mevcut olmadığı ifade edildi.

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Söz konusu tespitlerle, FETÖ’cü şube müdürü İsmail Duman’ın “Valiyle ve kriz merkeziyle önce telefon sonra faks ile paylaştım” şeklindeki beyanı da çürütüldü.

Muhsin Yazıcıoğlu

NEDEN 1 SAAT NEDEN BEKLEDİLER?

Kazada hayatını kaybeden Gazeteci İsmail Güneş’in saat 15.30’da 112’yi aramasına rağmen, emniyetin TİB’deki temsilcisi FETÖ’cü Hüseyin Keskinkılıç’ın saat 16.30’da TİB’den koordinat bilgisi istediğine dikkat çekildi. Koordinat bilgisi için pilota ait Turkcell hat ile İsmail Güneş’in imdat çağrıları yaptığı Avea hatlarının kesiştirilmediği de vurgulandı. Ek delillerde, buna ilişkin, “Öyle ki İsmail Güneş (gazeteci) ve 112 görevlilerinin kurtarma çabalarının bilinçli olarak karşılıksız bırakılmıştır” tespiti yapıldı.

İLK GÜN TESPİT EDİLDİ

O dönem Kahramanmaraş İstihbarat Şube’de görevli olan ve üzerine kayıtlı hattan FETÖ’nün emniyet imamı Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil’in arandığı tespit edilen İsmail Kaya, olay günü enkaz alanının tespit edildiğini söyledi. Şubenin teknik personeli ve baz tespiti konusunda uzman personeli olan İlyas Uçar’ın, helikopterde bulunanların numaraları üzerinden çalışma yaptığını aktaran Kaya, şunları anlattı:

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BULUNAMAMASINA ANLAM VEREMEMİŞ

“Aynı gün olay mahallinin adres baz tespitini yaptı. Hatta mevkiinin enkazın 1.5 km alanı tespit ettiğini söylemesine ve bunu belgelerle de göstermesine rağmen enkazın bulunmamasına anlam veremediğini söylüyordu. Buna şubedeki herkes şahittir. Enkaza köylüler tarafından ulaşılıp bulunmasından sonra dahi ‘Benim tespit ettiğim bölgeyi bulmuşlar. Ben bunu ilk günde bulduğumu söyledim’ dedi.”