Gündem FETÖ yerini biliyordu
ANKARA

​FETÖ yerini biliyordu

FETÖ yerini biliyordu

BBP lideri Yazıcıoğlu suikastındaki FETÖ izleri artıyor. Yargıtay Başsavcılığı’nın davaya sunduğu mütalaa ve eklere göre örgüt, pilotun telefon kayıtlarından dolayı helikopter enkazının yerini daha ilk dakikada biliyordu. Ancak dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Müdürü İsmail Duman ve yardımcısı Dursun Özmen’in koordinat verilerini Başbakanlık Kriz Merkezi ya da valilikle paylaştığına dair faks kaydı, belge ve ceride defter kaydına rastlanmadı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Kazada hayatını kaybeden Gazeteci İsmail Güneş’in saat 15.30’da 112’yi aramasına rağmen, emniyetin TİB’deki temsilcisi FETÖ’cü Hüseyin Keskinkılıç’ın saat 16.30’da TİB’den koordinat bilgisi istediğine dikkat çekildi.
Kazada hayatını kaybeden Gazeteci İsmail Güneş’in saat 15.30’da 112’yi aramasına rağmen, emniyetin TİB’deki temsilcisi FETÖ’cü Hüseyin Keskinkılıç’ın saat 16.30’da TİB’den koordinat bilgisi istediğine dikkat çekildi.

BBP kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte 5 kişinin hayatını kaybettiği 25 Mart 2009 tarihindeki helikopter kazasındaki FETÖ bağlantıları deşifre olmaya devam ediyor. Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düşmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davaya, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sunduğu mütalaa ve mütalaanın ekleri, FETÖ’nün olayın ilk dakikalarından itibaren enkazın yerini bildiğini ortaya koydu.

KRİZ MERKEZİNDEN GİZLENDİ

Dönemin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürü İsmail Duman ve yardımcısı Dursun Özmen tarafından İstihbarat Daire Başkanlığı ile koordine edilerek sürecin yönetildiği, pilotun telefonundan hareketle daha ilk anlarda helikopterin bulunduğu yerin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca koordinat bilgisi için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile iletişime geçildiği ancak alınan baz ve koordinat verilerinin Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü, Başbakanlık Kriz Merkezi ya da valilikle paylaşıldığına dair faks kaydı, belge, ceride defter kaydının mevcut olmadığı ifade edildi.

Söz konusu tespitlerle, FETÖ’cü şube müdürü İsmail Duman’ın “Valiyle ve kriz merkeziyle önce telefon sonra faks ile paylaştım” şeklindeki beyanı da çürütüldü.

Muhsin Yazıcıoğlu

NEDEN 1 SAAT NEDEN BEKLEDİLER?

Kazada hayatını kaybeden Gazeteci İsmail Güneş’in saat 15.30’da 112’yi aramasına rağmen, emniyetin TİB’deki temsilcisi FETÖ’cü Hüseyin Keskinkılıç’ın saat 16.30’da TİB’den koordinat bilgisi istediğine dikkat çekildi. Koordinat bilgisi için pilota ait Turkcell hat ile İsmail Güneş’in imdat çağrıları yaptığı Avea hatlarının kesiştirilmediği de vurgulandı. Ek delillerde, buna ilişkin, “Öyle ki İsmail Güneş (gazeteci) ve 112 görevlilerinin kurtarma çabalarının bilinçli olarak karşılıksız bırakılmıştır” tespiti yapıldı.

İLK GÜN TESPİT EDİLDİ

O dönem Kahramanmaraş İstihbarat Şube’de görevli olan ve üzerine kayıtlı hattan FETÖ’nün emniyet imamı Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil’in arandığı tespit edilen İsmail Kaya, olay günü enkaz alanının tespit edildiğini söyledi. Şubenin teknik personeli ve baz tespiti konusunda uzman personeli olan İlyas Uçar’ın, helikopterde bulunanların numaraları üzerinden çalışma yaptığını aktaran Kaya, şunları anlattı:

BULUNAMAMASINA ANLAM VEREMEMİŞ

  • “Aynı gün olay mahallinin adres baz tespitini yaptı. Hatta mevkiinin enkazın 1.5 km alanı tespit ettiğini söylemesine ve bunu belgelerle de göstermesine rağmen enkazın bulunmamasına anlam veremediğini söylüyordu. Buna şubedeki herkes şahittir. Enkaza köylüler tarafından ulaşılıp bulunmasından sonra dahi ‘Benim tespit ettiğim bölgeyi bulmuşlar. Ben bunu ilk günde bulduğumu söyledim’ dedi.”

Muhsin Yazıcıoğlu suikastında Kozanlı izi: 2009 yılında iki kez aranmış
GÜNDEM
Muhsin Yazıcıoğlu suikastında Kozanlı izi: 2009 yılında iki kez aranmış
Abone Ol Google News
PKK çocuk kaçırıyor

PKK çocuk kaçırıyor

​Hoger kampına götürülen kızlardan bir aydır haber alınamıyor.
FETÖ yerini biliyordu

FETÖ yerini biliyordu

​BBP lideri Yazıcıoğlu suikastındaki FETÖ izleri artıyor.
Karanlık suikastlar planlıyorlar

Karanlık suikastlar
planlıyorlar

​Mete Yarar'dan dikkat çeken analiz.
2021 tasarruf<br>yılı olsun

2021 tasarruf
yılı olsun

​Hanehalkı tasarrufları yüzde 20'nin altına düştü.

Her gün bir<br>camiye saldırı

Her gün bir
camiye saldırı

Düşmanlık endişe verici boyutlara ulaştı.
Telefon<br>görüşmesi sızdırıldı

Telefon
görüşmesi sızdırıldı

Seçim sonrası kaos ve skandallar devam ediyor.
Harita yeşile döndü

Harita yeşile döndü

​Ülke çapında alınan tedbir ve önlemler işe yaradı.
En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira

En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira

​Yıllık enflasyon yüzde 14.6 oldu.
3 puanı Thiam getirdi

3 puanı Thiam getirdi

​Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 yendi.
Polis dövmesinden yakaladı

Polis dövmesinden yakaladı

​Bayrampaşa'daki hırsızlık anını saniye saniye incelediler.
İngiltere'de <br>koronavirüs alarmı

İngiltere'de
koronavirüs alarmı

Ulusal düzeyde sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.
Ortadoğu'da flaş gelişme

Ortadoğu'da flaş gelişme

İki ülke arasındaki sınırlar açılıyor.
Vatan uğruna <br>can veren şehidim!

Vatan uğruna
can veren şehidim!

Bu vatan sizleri unutmadı, asla unutmayacak.
Pınar Gültekin<br>cinayetinde önemli gelişme

Pınar Gültekin
cinayetinde önemli gelişme

​Baba 'Başka bir hakim istiyorum' diyerek duruşmayı terk etti.
Tablo iyileşiyor

Tablo iyileşiyor

​Sağlık Bakanlığı son verileri açıkladı.
Vesayetçilerin gizli ajandası var

Vesayetçilerin gizli ajandası var

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete çok sert darbe tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.