'Filistin davası artık dünyaya mal oldu'

Dünya genelindeki en büyük diplomatik etkinliklerden, üye ülkelerin liderlerini bir araya getiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 80’incisi, New York'ta başlıyor. Öncesinde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans, Trump yönetiminin vize engeli nedeniyle Filistin heyeti olmadan toplandı. Filistin Devlet Başkanı Abbas, toplantılara video konferansla katıldı. Konferansta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıkladı.





SÜRGÜNE İZİN VERİLEMEZ

Konferansta 4. sırada konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkeleri tebrik ederek, "Şu da bir gerçek ki bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur" dedi. Birleşmiş Milletler’deki tarihi Filistin Konferansı’nda konuşan Erdoğan, uluslararası topluma çağrıda bulunarak “Artık ateşkesin ilanı, Gazze'ye insani yardımların girişinin sağlanması ve İsrail'in Gazze'den güçlerini çekmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi iki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin halkını sürgün etmektir. Buna asla izin verilemez. Uluslararası toplum, istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır" diye konuştu. Gazze dışındaki Filistin topraklarına da Erdoğan, "Uluslararası toplum, Batı Şeria'daki yayılmacılığı, Doğu Kudüs'teki oldubittileri ve bölgede istikrarsızlığı yayma girişimlerini durdurmak zorundadır" şeklinde konuştu.





Sabotaj değil süre sınırlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM kürsüsünde konuştuğu sırada sesi kısıldı. Canlı yayınlarda, İngilizce olarak"Özür dileriz. Erdoğan'ın sesini duyamıyoruz. Sesi gitti" anonsu duyuldu. Bu durum sabotaj iddialarını akıllara getirirken, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında, devlet ve hükümet başkanlarının konuşmaları için 5 dakika, diğer konuşmacılar için ise 3 dakika süre öngörülmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da bu çerçevede 5 dakikalık süreyle sınırlı tutulmuştur. Dolayısıyla, konuşma sırasında Cumhurbaşkanımızın konuşturulmaması ya da sözünün kesilmesi söz konusu değildir.



