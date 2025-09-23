Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya başladı

23/09/2025, Salı
G: 23/09/2025, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ile başta Gazze krizi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Suriye olmak üzere coğrafyadaki gelişmelere dair kendisiyle ve ekibiyle istişare içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, "Başkan Trump'ın ikinci döneminde yönetimin her kademesiyle temaslarımız yoğunlaşmaya, kurumlarımız arasındaki yapıcı diyalog hız kazanmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

