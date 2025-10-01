Filo tehlikeli bölgeye 10 mil uzaklıkta: Sumud Filosu'na İsrail gemisi yaklaşıyor

Gazze'ye insani yardım ulaştıran Sumud Filosu'na, İsrail'e ait bir savaş gemisinin yaklaştığı bildirildi. Açıklama filonun sosyal medya hesaplarından duyurulurken, İsrail'in hamlesinin seyrin engellenmesine dönük olabileceği ifade edildi.
İsrail'in bu hareketinin filonun seyrini engellemeye dönük bir girişim olabileceğini değerlendirilirken, filodan yapılan diğer bir açıklamada ise tehlikeli bölgeye sadece 10 mil uzaklıkta oldukları ve en yüksek alarm durumuna geçtikleri belirtildi.