Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Filo tehlikeli bölgeye 10 mil uzaklıkta: Sumud Filosu'na İsrail gemisi yaklaşıyor

Filo tehlikeli bölgeye 10 mil uzaklıkta: Sumud Filosu'na İsrail gemisi yaklaşıyor

01:001/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sumud Filosu, kırmızı bölgeye yaklaştıklarını ve en yüksek alarm durumuna geçtiklerini açıkladı.
Sumud Filosu, kırmızı bölgeye yaklaştıklarını ve en yüksek alarm durumuna geçtiklerini açıkladı.

Gazze'ye insani yardım ulaştıran Sumud Filosu'na, İsrail'e ait bir savaş gemisinin yaklaştığı bildirildi. Açıklama filonun sosyal medya hesaplarından duyurulurken, İsrail'in hamlesinin seyrin engellenmesine dönük olabileceği ifade edildi.

Abluka altındaki Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu’na İsrail’e ait bir savaş gemisinin yaklaştığı bilgisi geldi.

Açıklama filonun sosyal medya hesaplarından yapıldı ve bu bilginin paylaşılması istendi.

İsrail'in bu hareketinin filonun seyrini engellemeye dönük bir girişim olabileceğini değerlendirilirken, filodan yapılan diğer bir açıklamada ise tehlikeli bölgeye sadece 10 mil uzaklıkta oldukları ve en yüksek alarm durumuna geçtikleri belirtildi.



#Sumud Filosu
#İsrail
#Gemi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB ortak sınav uygulaması: 1. dönem 1. sınav ne zaman? Tarihler açıklandı