Filo tehlikeli bölgeye 10 mil uzaklıkta: Sumud Filosu'na İsrail gemisi yaklaşıyor

İsrail'in bu hareketinin filonun seyrini engellemeye dönük bir girişim olabileceğini değerlendirilirken, filodan yapılan diğer bir açıklamada ise tehlikeli bölgeye sadece 10 mil uzaklıkta oldukları ve en yüksek alarm durumuna geçtikleri belirtildi.