Fransa'dan Nijer’e müdahale hazırlığı

Geçtiğimiz hafta Afrika’nın Sahel bölgesindeki son Fransa müttefiki Nijer’de, ordu içinde bir grup yönetime el koyduğunu açıklamıştı. ECOWAS, Nijerya’nın başkenti Abuja’da yaptığı olağanüstü toplantının ardından yaptığı açıklamada, Nijer’deki cunta yönetimine ültimatom vererek, devrik Devlet Başkanı Muhammed Bazoum’un 1 hafta içinde yeniden göreve getirilmemesi halinde askeri müdahale tehdidinde bulundu. Açıklamada, derhal geçerli olmak üzere Nijer ile sınırların kapatılacağı, ticari uçuşların yasaklanacağı, finansal işlemlerin durdurulacağı, ulusal varlıkların dondurulacağı ve yardımların sonlandırılacağı kaydedildi. ECOWAS tarafından Mali, Burkina Faso ve Gine’ye son üç yılda gerçekleşen darbelerin ardından benzer yaptırımlar uygulandı. Topluluğun açıklamasına AB, İngiltere ve Fransa’dan destek mesajı geldi. Gelişmeler, başta Paris yönetimi olmak üzere Batı’nın, Nijer’e müdahale planları yaptığı yorumuna neden oldu.

CUNTADAN REST

Toplantı sonrası askeri cunta, tutuklu Cumhurbaşkanı Bazoum’un tutukluğunu sona erdirmeye yönelik bir girişimde bulunulmaması çağrısında bulunarak, “Bunun kan dökülmesine ve kaosa yol açacağını” belirtti. Darbe sonrası devrilen hükümetin Dışişleri Bakanı’nın gözaltındaki Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum’un kurtarılması için Fransa’ya yetki verdiği iddia edilmişti. Paris yönetimi ise, Fransa’nın Nijer’deki büyükelçiliğine darbe destekçileri tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrası, ülkesinin çıkarları veya vatandaşları tehlike altına girerse her türlü tedbiri alacaklarını duyurmuştu. Önceki gün cuntanın sözcüsü Albay Amadou Abdramane, Fransa başta olmak üzere Batı’ya ve ECOWAS’a rest çekti. Toplantı öncesi Abdramane, “ECOWAS toplantısının amacı, ECOWAS üyesi olmayan diğer Afrika ülkeleri ve bazı Batılı ülkelerle iş birliği içinde Niamey’e yakın bir askeri müdahale yoluyla Nijer’e yönelik bir saldırı planını onaylamaktır. ECOWAS’a veya herhangi bir maceracıya, vatanımızı savunma konusundaki kesin kararlılığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” demişti.

PARİS KARANLIĞA GÖMÜLÜR

Dünya Bankası’na göre yılda 2 milyar dolara yakın resmi kalkınma yardımı alan dünyanın en fakir ülkelerinden biri olan Nijer, nükleer enerji, nükleer silahlar ve kanser tedavisinde de yaygın olarak kullanılan uranyumun dünyadaki en büyük yedinci üreticisi konumunda bulunuyor. Ülkedeki uranyum kaynaklarının büyük bir kısmı Fransa’ya aktarılıyor. Nijer’den Uranyum temin edememesi durumunda Fransa’nın elektirik üreten nükleer santrallerinin faaliyeti sonlandırabileceği ve ülkenin karanlığa gömüleceği belirtiliyor.







