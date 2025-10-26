Fuat Oktay'dan terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin açıklama: 'Daha ileri adım atılmalı'

İç cephemizi güçlendirmemize yönelik “Terörsüz Türkiye” süreci çerçevesinde terör örgütü PKK'nın Türkiye’den tüm silahlı kadrolarını çektiğine dair açıklaması doğru yönde atılmış bir adımdır. Daha ileri-adım beklentimiz: Terör örgütünün; kendisini tüm katmanlarıyla feshetmesi,…

“Daha ileri adım beklentimiz. Terör örgütünün; kendisini tüm katmanlarıyla feshetmesi, tüm silahlarından arındırılması ve farklı ülkelerdeki tüm faaliyetlerini geri dönüşü olmayacak şekilde lağvetmesidir. Bu sonucun kazananı tüm Türkiye olacaktır; Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle.”