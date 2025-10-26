Fuat Oktay'dan terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin açıklama: 'Daha ileri adım atılmalı'

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, terör örgütü PKK’nın Türkiye'den çekildiğini duyurarak silah bırakma sürecine dönük yeni adımların atılacağını açıklamasını değerlendirdi.
Sosyal medya platformu X hesabından gelişmeleri değerlendiren Oktay, “İç cephemizi güçlendirmemize yönelik ‘Terörsüz Türkiye’ süreci çerçevesinde terör örgütü PKK'nın Türkiye’den tüm silahlı kadrolarını çektiğine dair açıklaması doğru yönde atılmış bir adımdır” dedi.
“Daha ileri adım beklentimiz. Terör örgütünün; kendisini tüm katmanlarıyla feshetmesi, tüm silahlarından arındırılması ve farklı ülkelerdeki tüm faaliyetlerini geri dönüşü olmayacak şekilde lağvetmesidir. Bu sonucun kazananı tüm Türkiye olacaktır; Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle.”