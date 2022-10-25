​Galataport İstanbul 120 gemi ağırladı.

Galataport İstanbul, açıldığı tarih olan 1 Ekim 2021’den itibaren 120 kruvaziyer gemi ağırladı. Turizme büyük katkı sağlayan Galataport İstanbul’un 2023 hedefi ise 250 seferle, yaklaşık 650-700 bin yolcu ve mürettebata hizmet vermek. Seatrade Cruise Awards’ta dünyada “Yılın Limanı” ödülünü alan Galataport İstanbul, dikkatleri üzerine çekiyor. Pek çok ülkenin çeşitli firmalarının uğrak yeri haline gelen Galataport İstanbul, açıldığı tarihte olan 1 Ekim 2021 tarihinden bu yana 120 kruvaziyer gemi ağırladı. Sezonu yaklaşık 450 bin yolcu ve mürettebat ile kapatacağı öngörülen Galataport İstanbul’un gelecek yıl ki hedefi ise 250 seferle; yaklaşık 650-700 bin yolcu ve mürettebata hizmet vermek.

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“HEDEFİMİZ 1 MİLYON 500 BİN YOLCU”

Limanda yaklaşık 450-500 sefer yapmak istediklerini söyleyen Galataport İstanbul Liman İşletme Genel Müdür Yardımcısı Figen Ayan, “1 Ekim 2021 tarihinde, 5 yıllık aradan sonra ilk kruvaziyer gemimizi ağırlamış olduk. 2021 yılını 9 seferle kapattık. 2022, gerçekten bizim için daha görkemli gemileri ağırladığımız bir yıl oldu. Şu ana kadar da 120’yi aşkın gemi ağırladık. Çok çeşitli firmalardan gemiler geliyor: Amerikan, Avrupalı, Yunan; şu an arkamızda bulunan gemi de Yunan firmasına ait. 2023 yılı da son derece pozitif görünüyor. 250’ye yakın rezervasyonlarımız bulunuyor. Yaklaşık 350 bin yolcuya ve mürettebata hizmet vermiş bulunuyoruz. Sezonu yaklaşık 450 bin yolcu ve mürettebat ile kapatmış olacağız. Gelecek yıl, 250 seferle; yaklaşık 650-700 bin yolcu ve mürettebata hizmet vermek için hazırlık içerisindeyiz. Bu tabii ki bir tahmin. Şu anda belirlenmiş olan rezervasyonlar bunlar. Bunun üzerine tabii ki eklenecek. Bizim hedefimiz 1 milyon 500 bin yolcu ve mürettebat” dedi.

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“SEKTÖR LİMANDA SADECE 6 AYLA SINIRLIYDI”

Sezonun uzayacağını düşündüklerini belirten Ayan, “Aralık ayında da birkaç tane gemi var ama sezonumuzu mümkün mertebe 12 aya yaymak için çalışıyoruz. Aslında kruvaziyer sektörü İstanbul Limanı’nda sadece 6 ayla sınırlıydı. İstanbul gibi bir şehrin sadece 6 ay veya yazın değil, 12 aya yayılabileceğini düşünerek girişimlerimizi, pazarlama faaliyetlerimizi bu yönde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sadece İstanbul değil Türkiye’nin başarısı

Galataport İstanbul’un yılın limanı seçilmesi dolayısıyla son derece gururlu olduklarını belirten Genel Müdür Yardımcısı Ayan, “Bu başarı sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin de başarısı. Seatrade Yılın Limanı ödülü son derece kıymetli bir ödül. Sadece Akdeniz çanağına değil, dünyanın bütün kruvaziyer limanlarının dahil edildiği bir ödül. Bu açıdan çok önemli. Finaliste kalan diğer limanlar da oldukça güçlü rakipti. Artık başka limanlar, Galataport İstanbul’u parmakla gösteriyor, örnek alıyor, bu da son derece kıymetli, bilinmeyen bir ödül” dedi.