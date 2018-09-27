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İSPARTA

Gasp için cinayet

Isparta’ta yardım etme bahanesiyle kaçırdığı kadınları ziynet eşyalarını gasp etmek için öldüren Bekir Çiftçi yakayı ele verdi. 18 yıl önce de bir başka kadını öldürdüğü ortaya çıkan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cezaevinden yeni çıkan Bekir Çiftçi. 2 kadını daha öldürdü.
Cezaevinden yeni çıkan Bekir Çiftçi. 2 kadını daha öldürdü.

Isparta’da kaçırdığı kadınları ziynet eşyaları için öldüren Bekir Çiftçi yakalandı. Zanlının, 18 yıl önce de gasp amacıyla bir kadını öldürdüğü ortaya çıktı. İddiaya göre, olaylar zinciri şöyle gelişti: Halıkent Mahallesi’nde oturan Nurten Avar, evine dönmek için durakta otobüs beklerken, yanına yaklaşan bir kişinin aracına bindikten sonra ortalıktan kayboldu.

Suna Özbey

Avar’dan haber alamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Avar’ın cesedi, geçtiğimiz cumartesi günü Gökçay mesirelik alanında bulundu. Boğularak öldürülen kadının, kolundaki tüm ziynet eşyalarının alındığı belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi olarak Bekir Çiftçi’yi gözaltına aldı.

Nurten Avar

CEZAEVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ

Şüphelinin Karaağaç Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramada, Avar’a ait olduğu belirlenen ziynet eşyaları ele geçirildi. Çiftçi, yardım bahanesiyle aracına bindirdiği Avar’ı kaçırdığını ve daha sonra boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Bekir Çiftçi, temmuz ayından beri kayıp olan Suna Özbey’i de kendisinin öldürdüğünü ve cesedini kentteki atış poligonu yakınına gömdüğünü itiraf etti. Özbey’in cesedi de zanlının tarif ettiği yerde bulundu. Bekir Çiftçi’nin 2000 yılında yine Isparta’da kolundaki bileziklerini alabilmek için kaçırdığı 72 yaşındaki Müzeyyen Gürgen’i 42 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Ömür boyu hapse mahkum edilen Çiftçi’nin, bir süre önce cezasınıı çekerek tahliye olduğu öğrenildi. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Bekir Çiftçi tutuklandı.

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